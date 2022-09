Lawinowo rośnie liczba kradzieży oraz przestępczość gospodarcza. Straty liczone w miliardach

Rośnie przestępczość pospolita, głównie kradzieże, a w niezwykłym wręcz tempie przestępczość gospodarcza - wynika z oficjalnych danych Komendy Głównej Policji. - To zjawisko dopiero się rozpędza - ostrzega pułkownik Zbigniew Stawarz, który w przeszłości kierował biurem kryminalnym KGP i śląską policją.

Dane pokazujące zmiany dotyczące przestępczości - a także pracy samej policji - gromadzi Biuro Wywiadu i Informacji Kryminalnych Komendy Głównej Policji. Choć nie są to tajne informacje, to od siedmiu lat zarówno policja, jak i MSWiA coraz rzadziej zamieszczają je na swoich stronach.

Fala przestępczość kryminalna

Pierwsza, najważniejsza zarazem tabela w raporcie, podsumowuje "przestępczość kryminalną", czyli m.in bójki, różne rodzaje kradzieży, zabójstwa. Wynika z niej, że przez pierwsze półrocze funkcjonariusze stwierdzili 251 tysięcy przestępstw kryminalnych - o sześć tysięcy więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku. Nieznacznie spadła skuteczność policji w wykrywaniu sprawców przestępstw kryminalnych: z 74,1 do 73,1 procent.

Zarazem jednak spadła liczba podejrzanych o dokonanie przestępstw: z ponad 110 tysięcy do 109 tysięcy, precyzyjnie o 1518 osób. Spośród ustalonych podejrzanych, 5263 osoby trafiły do aresztu tymczasowego. W ubiegłym roku było to 5575 osób.