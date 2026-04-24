Polska Maja rapuje, Łatwogang słucha, a ludzie wpłacają na chore dzieciaki

Łatwogang zbiera środki na rzecz fundacji Cancer Fighters podczas kilkudniowej transmisji na żywo

Patryk Garkowski, znany w sieci jako Łatwogang, w ubiegły piątek rozpoczął transmisję na żywo w serwisie YouTube pod hasłem "Słucham 9 dni dissu na raka żeby pomóc dzieciom z Fundacji Cancer Fighters". Początkowy cel zakładał zebranie kwoty pół miliona złotych, ale z każdym dniem akcja zaczęła się rozrastać, a pieniędzy przybywało w zawrotnym tempie. W mieszkaniu Łatwoganga pojawiali się kolejni goście - między innymi Doda czy Bedoes 2115 - a na dwa dni przed zakończeniem akcji - do godz. 13 w piątek udało się zebrać ponad 14 milionów złotych. Pieniądze mają trafić na pomoc małych podopiecznych Fundacji Cancer Fighters.

Diss na raka to utwór nagrany przez 11-letnią Maję Mecan z raperem Bedoesem. Dziewczynka przechodzi przez trzecią wznowę nowotworu. "Myślałeś, że mnie złamiesz, że zabierzesz dni? Niestety się myliłeś, wyjdź. Ja zamknę drzwi" - śpiewa Maja. Raper sam zgłosił się do fundacji Cancer Fighters z propozycją nagrania utworu. - Jesteśmy tutaj wszyscy, walczymy wszyscy i sobie poradzimy. Chciałem, żeby taki był ten utwór był. Pokrzepiający, nie smutny - mówił "Faktom+".

W serwisie YouTube utwór ma już ponad 2,7 mln wyświetleń. Na okrągło od tygodnia słucha go Łatwogang. A wraz z nim setki tysięcy osób oglądających na żywo jego transmisję. Widzą Maję, ale także gości Łatwoganga, jak popularna youtuberka Kasix, która pojawiła się w mieszkaniu i w geście solidarności z chorującymi dziećmi zgoliła włosy. Podobnie zrobili inni.

- Nie ma tu żadnego drugiego dna. Wszystkie pieniądze idą do dzieciaków - tłumaczy tiktoker w TVN24. - Plan jest prosty. Zebrać jak najwięcej dla dzieciaków i przebić barierę 30 milionów. Każdy dokłada swoją cegiełkę. Każda cegiełka jest wielka. Tymi cegiełkami zbudujemy wielką fortecę dla tych małych dzieciaków - mówił poruszony.

Jak daje radę po tygodniu transmisji? - Czuję się świetnie - zapewnia 24-latek, który zasłynął w sieci za sprawą nietypowych wyzwań - np. pobicia rekordu liczby komentarzy pod postem na TikToku.

