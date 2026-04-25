Polska

Milionów przybywa w zawrotnym tempie. Łatwogang o zbiórce: tu nie chodzi o nas, chodzi tylko o dzieciaki

RAK
Wyjątkowa zbiórka dla dzieci walczących z rakiem
Źródło: "Fakty" TVN
Stream internetowego twórcy o nicku Łatwogang trwa, a wraz z nim zbiórka na szczytny cel. Aktualny licznik z zebraną kwotą trudno pokazać, bo cały czas ona rośnie, z sekundy na sekundę. Milionów przybywa, a przed kamerą pojawiają się kolejne znane osoby. Wszystko dla dzieci chorujących na raka - podopiecznych fundacji Cancer Fighters. 

Łatwogang, czyli Piotr, to inicjator akcji z charytatywnym streamem. Przez 9 dni bez przerwy prowadzi transmisję na żywo w serwisie YouTube. Po godzinie 20 w sobotę licznik zbiórki pokazywał prawie 60 milionów. Obecny cel zbiórki to 100 milionów złotych.

Łatwogang: chodzi tylko o dzieciaki

- Nigdy bardziej nie czułem, że coś ma sens w życiu i że robimy coś naprawdę pięknego dla tych dzieciaków. Chodzi o to, żeby każdy dał coś od siebie (...) nie chodzi o nas, tu w ogóle nie chodzi o nas w tym wszystkim, tu chodzi tylko o dzieciaki - opisuje.

- Każda osoba, która jest zaangażowana w to, ma ogromne serce dla podopiecznych - mówi Marek Kopyść, prezes fundacji "Cancer Fighters".

Źródło: TVN24

Stream i zbiórka Łatwoganga. "Jesteśmy ponad podziałami"

Powiedzieć, że na streamie dużo się dzieje, to jak nic nie powiedzieć. Jest golenie głów na łyso (przed kamerą zrobiły to m.in. Katarzyna Nosowska i Maffashion), robienie tatuaży, czy godzenie się pokłóconych. Piotra odwiedzają - na żywo lub dzięki połączeniom wideo - liczni i znani goście, między innymi gwiazdy muzyki, twórcy internetowi, aktorzy czy sportowcy. Byli już Robert Lewandowski, Magda Gessler, Cezary Pazura, Young Leosia, Bambi, Friz... Długo by wymieniać.

Co istotne, Piotr non stop słucha "Dissu na raka" rapera Bedoesa i 11-letniej Mai Macent.

Miliony słuchaczy. 11-latka i znany raper w hitowym utworze
Maja i Bedoes rapują, Łatwogang słucha, a ludzie wpłacają. Cały reportaż o akcji dla Cancer Fighters >>>

Ta historia pokazuje, że w szczytnym celu, nieważne skąd i w jakim wieku jesteśmy, gdzie pomagamy, potrafimy się zjednoczyć i zbudować wspólnotę. - Jesteśmy ponad podziałami. Właśnie o to chodzi, że łączymy się trochę jak jedna wielka rodzina - mówi Łatwogang.

- Każdy dokłada swoją cegiełkę. Każdy, płacąc pięć, dziesięć złotych... To ma gigantyczne znaczenie - podkreśla.

Stream będzie trwał do niedzielnego wieczora.

Autorka/Autor: Magdalena Szepietowska

Źródło: "Fakty" TVN

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica