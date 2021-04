Dyrektor generalny Lasów Państwowych odwołany

Dyrektor generalny, wiceminister, ekonomista

Wcześniej, od 19 listopada 2015 roku do 18 stycznia 2018 roku, był podsekretarzem stanu w Ministerstwie Środowiska. Jako wiceminister środowiska był pełnomocnikiem do spraw Puszczy Białowieskiej.

Konieczny to absolwent Wydziału Leśnego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na kierunku leśnictwo. W 2004 roku otrzymał tytuł doktora nauk ekonomicznych. Ukończył także studia podyplomowe Master of Business Administration University of Illinois we współpracy z Politechniką Lubelską oraz studia podyplomowe Finanse i Rachunkowość Przedsiębiorstw na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu w Białymstoku.