Amerykańskie F-16 przyleciały z Niemiec do Łasku. Ćwiczenia z polskimi pilotami

Do Polski przyleciało z Niemiec 18 samolotów F-16 i ponad 300 żołnierzy sił powietrznych USA. Oficer prasowy 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego kpt. Michał Kolad przekazał, że polsko-amerykańskie ćwiczenia zaczęły się w poniedziałek i mają potrwać do połowy września. Polscy i amerykańscy lotnicy wykonują wspólnie operacje powietrzne na terenie całego kraju z wykorzystaniem wielozadaniowych samolotów F-16. Podczas ćwiczenia piloci doskonalą swoje umiejętności, zdobywając dodatkowe uprawnienia.

"Kiedy Amerykanie się tu pojawiają, już na drugi dzień wykonujemy wspólne loty"

- Doszliśmy do takiego poziomu, że kiedy Amerykanie się tu pojawiają, to tak naprawdę już na drugi dzień wykonujemy wspólne loty. Nie potrzeba już żadnej potężnej koordynacji, żadnego procesu przygotowania. Oni mogą w każdej chwili wylądować i mogą działać - dodał.

Według generała taka gotowość jest istotna z punktu widzenia obronności państwa, szczególnie w obliczu tego, co dzieje się na wschód od Polski. - Nasze siły zbrojne muszą odpowiadać na to zwiększaniem swojej gotowości bojowej, skracaniem czasu na jej osiąganie. To jest właśnie to, co robimy podczas takich ćwiczeń - podkreślił.