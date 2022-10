Premier, szef MON i ambasador USA w Polsce spotkali się z pilotami myśliwców F-16 oraz F-22

Premier Mateusz Morawiecki wraz z wicepremierem, szefem MON Mariuszem Błaszczakiem i ambasadorem USA w Polsce Markiem Brzezinskim spotkali się w poniedziałek z żołnierzami w 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku. - Chcemy, żeby jak największa część broni używanej przez nasze wojsko była produkowana w przyszłości także w Polsce - powiedział szef polskiego rządu.

- Dziś polscy piloci razem z amerykańskimi pilotami nie tylko patrolują polskie niebo, ale również dbają o bezpieczeństwo całej wschodniej flanki NATO. Dziś wiemy doskonale, że razem z naszymi sojusznikami jesteśmy silniejsi. Aby umacniać polską armię, potrzebujemy budować polski przemysł obronny, ale także współpracować z najlepszymi, najnowocześniejszymi, przede wszystkim z naszymi sojusznikami amerykańskimi i to jest to, na co postawiliśmy - powiedział premier.

Premier: nie chcemy w Polsce obcych, wrogich wojsk

Błaszczak: w Łasku w stosunkowo niedługim czasie będą stacjonowały polskie F-35

- To w bazie w Łasku już w stosunkowo niedługim czasie będą stacjonowały polskie F-35 - poinformował. Zwrócił uwagę, że samoloty F-16, F-22 i F-35 mają wiele podobieństw, co powoduje, że technicy będą w stanie sprawnie przejąć nadzór nad tymi samolotami.

Dodał, że właśnie teraz odbywają się "końcowe ćwiczenia dotyczące wprowadzenia polskich Patriotów do systemu obrony powietrznej". Przypomniał, że w przyszłym roku do polskich sił lądowych trafią pierwsze czołgi Abrams, dywizjon artylerii rakietowej HIMARS, natomiast niedawno podpisana została umowa leasingu bezzałogowego systemu rozpoznawczego.

Brzezinski: jesteśmy z was dumni

Mark Brzezinski podkreślił, że jest niesłychanie wdzięczny za to, że może pełnić funkcje ambasadora w Polsce, szczególnie w 2022 roku. - Jesteśmy z was dumni, jesteśmy dumni widząc, jak zareagowaliście jako rząd, ale również jako społeczeństwo na rosyjską inwazję w Ukrainie - powiedział ambasador USA.

- Jesteśmy tutaj po to, żeby połączyć z wami siły, jeżeli chodzi o możliwości obrony, ponieważ łączy nas szczególna przyjaźń - dodał ambasador USA. Podkreślił, że samoloty F-22 to jedna z najlepszych amerykańskich broni i "nie ma rywala, jeżeli chodzi o swoją klasę na świecie". - Więc nie damy się zaskoczyć, jesteśmy przygotowani i będziemy przygotowani na wszelkie ewentualności - podkreślił ambasador USA.

Morawiecki i Brzezinski: jesteśmy przygotowani na wszystkie scenariusze

Premier Morawiecki zaznaczył, że "wszystkie te scenariusze muszą się mierzyć właśnie także z najgorszym". - Odłóżmy do szuflady wszelką naiwność, głupotę, brak wyobraźni, nie będę nazywał po stronie kogo, ale doskonale wiemy, jak to bywało w przeszłości - podkreślił. - Dzisiaj koncentrujemy się na tym, żeby wzmocnić armię, żeby stworzyć warunki do obrony nie tylko Polski, ale także naszych sojuszników we współpracy z najpotężniejszymi naszymi sojusznikami, a przede wszystkim ze Stanami Zjednoczonymi - podkreślił szef polskiego rządu.