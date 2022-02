Amerykańskie myśliwce w Polsce. F-15 wylądowały w Łasku

Do 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku przyleciały amerykańskie F-15 z brytyjskiej bazy w Lakenheath. To kolejne wzmocnienie wschodniej flanki NATO w związku z kryzysem na rosyjsko-ukraińskiej granicy. Wcześniej w Warszawie wylądowała grupa 350 brytyjskich żołnierzy piechoty morskiej.

Samoloty, które w czwartek przyleciały do Polski to F-15 Eagles. Maszyny - jak przekazuje strona amerykańska - "zwiększają gotowość i sojuszniczą obronność" w związku z kontynuowaniem rozlokowywania wojsk rosyjskich na granicy z Ukrainą i wokół niej.

Brytyjscy marines wylądowali w Warszawie

Sojusznicze wsparcie, Boris Johnson w Warszawie

Do Polski i Niemiec Amerykanie przyślą 2000 żołnierzy, z tego 1700 żołnierzy 82. Dywizji Powietrznodesantowej zostanie dyslokowanych w Polsce. Z Niemiec do Rumunii USA zapowiedzieli przemieszczenie tysiąca swoich wojskowych. Łącznie Pentagon postawił w stan podwyższonej gotowości do przemieszczenia do Europy 8,5 tys. żołnierzy. Kolejna grupa Amerykanów wylądowała w czwartek na lotnisko Rzeszów-Jasionka.