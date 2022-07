Łapówki, pranie pieniędzy, powoływanie się na wpływy w administracji rządowej. Akcja ABW, 10 zatrzymanych

Przeszukali kilkadziesiąt miejsc w kilku województwach

Tomasz J. miał według śledczych powoływać się na wpływy w administracji rządowej - jej naczelnych i centralnych organach, w samorządzie terytorialnym oraz w instytucjach państwowych działających w sferze bezpieczeństwa i porządku publicznego. Miał się powoływać m.in. na wpływy w Ministerstwie Zdrowia, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwie Finansów, Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych i pozostałych agencjach rządowych dysponujących środkami publicznymi, Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Najwyższej Izbie Kontroli, w Krajowej Administracji Skarbowej, w służbach specjalnych oraz we władzach spółek z udziałem Skarbu Państwa. Miał to robić podczas kontaktów z osobami i firmami i działać dla uzyskania korzyści majątkowej - dowiedziała się PAP.

Areszt dla Tomasza J, zarzuty też dla pozostałych

Zatrzymani w śledztwie zostali doprowadzeni do Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach. "Prokurator przedstawił zatrzymanym zarzuty popełnienia przestępstw czynnej i biernej płatnej protekcji, prania brudnych pieniędzy oraz poświadczania nieprawdy w dokumentach" - podała PK.

"Prokuratura apeluje do osób, które udzieliły korzyści majątkowej"

"Prokuratura apeluje do osób, które udzieliły korzyści majątkowej Tomaszowi J. lub innym osobom związanym z prowadzoną przez niego tzw. działalnością doradczo-konsultingową, aby w celu skorzystania z klauzuli niekaralności, zgłaszały się do Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach lub do ABW i CBA" - zaapelowała PK.