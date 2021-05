Wkrótce konferencja premiera Morawieckiego. Ma zabrać głos w sprawie Białorusi

Prokurator generalny polecił wszcząć śledztwo w sprawie zmuszenia do lądowania samolotu linii Ryanair w Mińsku - poinformowała Prokuratura Krajowa. Rzecznik PK w rozmowie z TVN24 wyjaśnił, że czyny, jakiego dotyczą postępowanie, są zagrożone karą od trzech do 15 lat pozbawienia wolności". Dodał, że śledztwo będzie prowadzone w sprawie. - To jest początkowy etap czynności - powiedział prokurator Łukasz Łapczyński.