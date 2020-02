Polscy rodzice niechętnie biorą wolne, gdy zachoruje dziecko. "Boją się konsekwencji"

Polacy boją się brać zwolnienie na opiekę nad dzieckiem, mimo że mają do tego prawo. W unijnej statystyce jesteśmy na końcu. Powodów do obaw i konsekwencji z tym związanych przybywa. Materiał programu "Polska i świat".

Ta informacja zawsze podnosi rodzicom ciśnienie. Dziecko jest chore. Trzeba zostać w domu. Trzeba powiedzieć to szefowi.

- Tylko siedem procent Polaków deklaruje, że bez obaw jest w stanie pójść do swojego przełożonego i poprosić o zwolnienie chorobowe na dziecko, które jest chore - zwraca uwagę Andrzej Kubisiak z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Polska wśród krajów Unii Europejskiej zajmuje przedostatnie miejsce pod tym względem. Mniej chętnie zwolnienia na dziecko biorą tylko pracownicy na Cyprze.

Strach przed chorobowym

- Starałam się w jakiś sposób z części obowiązków wywiązać, więc usłyszałam, że to jest niskiej jakości praca - twierdzi anonimowa pracowniczka. Kobieta czuła presję. Wiedziała, że szefostwo kolejnym zwolnieniem na dziecko nie jest zachwycone. - W nocy byłam z dzieckiem na SOR-ze, a rano jechałam do pracy, bo bałam się wziąć kolejny dzień zwolnienia - wyznaje. Z pomocą przyszedł jej mąż, który w tym czasie był w stanie wziąć wolne na siebie.

- Prawie 60 procent pracujących Polaków powiedziało, że nie bierze tych zwolnień chorobowych na dzieci, bo boi się konsekwencji tego, co się potem może się wydarzyć - mówi Kubisiak. Według eksperta Instytutu, część rodziców unika zwolnień ze względu na pieniądze. W czasie L4 dostaje się o 20 procent niższą pensję. Część rodziców, boi się, że po wolnym nie nadrobi zaległości. Inni obawiają się reakcji szefa.

Według prawa, zwolnienie na chore dziecko to nie przywilej, ale obowiązek dla każdego, jeśli oczywiście odprowadza składki do ZUS. - Sprawa jest tutaj bardzo prosta, zasiłek opiekuńczy przysługuje nam według prawa - wyjaśnia Paweł Żebrowski, rzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Przyczyna kryzysu demograficznego

Polski Instytut Ekonomiczny alarmuje, że to jeden z problemów, który prowadzi do kryzysu demograficznego. - Większość rodzin kończy decyzje o potomkach na pierwszym dziecku. Prawdopodobnie może mieć to dużo wspólnego z tym, jak trudno jest dziś połączyć życie prywatne z życiem zawodowym - mówi Andrzej Kubisiak, Polski Intytut Ekonomiczny.