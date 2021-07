"Rząd PiS dostał miesiąc. Potem będziemy płacić my wszyscy"

Wiceszefowa Komisji Europejskiej Vera Jourova poinformowała we wtorek, że Komisja Europejska zdecydowała się upoważnić komisarza Unii Europejskiej do spraw sprawiedliwości Didiera Reyndersa do podjęcia kroków, mających skłonić Polskę do wykonania decyzji i wyroku TSUE dotyczących Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego z połowy lipca. - Poprosiliśmy Polskę o potwierdzenie, że w pełni zastosuje się do decyzji z 14 lipca w sprawie Izby Dyscyplinarnej. Polska powinna nas poinformować na temat przewidzianych środków w tej sprawie do 16 sierpnia. (...). W przypadku niespełnienia tej prośby Komisja zwróci się do TSUE o nałożenie kary na Polskę - ostrzegła wiceszefowa KE.