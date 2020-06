Biedroń: Proszę sobie wyobrazić, co czuje moja matka. Co czują matki dzieciaków zmuszonych do ukrywania się?

Sam przeżywałem i przeżywam podobną sytuację. Wiem, że przeżywa je w Polsce wiele milionów ludzi - powiedział kandydat Lewicy na prezydenta Robert Biedroń. Odniósł się w ten sposób do kwestii osób LGBT, która zdominowała ostatni przekaz polityków Prawa i Sprawiedliwości oraz ubiegającego się reelekcję prezydenta Andrzeja Dudy.

Słowa prezydenta Andrzeja Dudy o LGBT, które odbiły się echem w mediach światowych, padły w sobotę na spotkaniu z mieszkańcami Brzegu. - Próbuje się nam wmówić, że LGBT to ludzie, a to jest po prostu ideologia - powiedział prezydent. Wskazał też, że przez cały okres komunizmu w szkołach dzieciom wciskano komunistyczną ideologię, a dzisiaj próbuje się wciskać inną ideologię. - To jest taki neobolszewizm - ocenił.

Także w sobotę poseł Prawa i Sprawiedliwości Przemysław Czarnek powiedział w telewizji państwowej: - Brońmy rodziny przed tego rodzaju zepsuciem, deprawacją, absolutnie niemoralnym postępowaniem, brońmy nas przed ideologią LGBT i skończmy słuchać tych idiotyzmów o jakichś prawach człowieka, czy o jakiejś równości. Ci ludzie nie są równi ludziom normalnym i skończmy z tą dyskusją.

Słowa te oburzyły polityków opozycji. Odnieśli się do nich także przedstawiciele obozu rządzącego. Szef sztabu organizacyjnego Andrzeja Dudy oraz europoseł PiS Joachim Brudziński komentował, że niektórym jego "kolegom w ferworze ideologicznych sporów emocje odbierają zdrowy rozsądek i padają słowa, które nigdy nie powinny paść". Głos w tej sprawie zabrał też w TVN24 europoseł PiS Patryk Jaki, który przyznał, że nie podpisuje się pod takimi słowami. - Jestem przekonany, że nasz obóz się pod nimi nie podpisuje - oświadczył.

Biedroń: to moment, w którym wszyscy powinniśmy się zastanowić

Sprawę skomentował na poniedziałkowej konferencji w Sejmie europoseł i kandydat Lewicy na prezydenta Robert Biedroń. - To jest moment, w którym wszyscy powinniśmy się zastanowić, do czego to wszystko zmierza. To prowadzi w kierunku bardzo niebezpiecznym - powiedział, odnosząc się do słów prezydenta i polityków Prawa i Sprawiedliwości o środowisku LGBT.

Biedroń przypomniał, że w niedzielę obchodzona była 80. rocznica deportacji przez Niemców pierwszych polskich więźniów do niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz założonego na przedmieściach Oświęcimia. - Do bydlęcych wagonów ładowano na masową skalę ludzi, którzy w pewnym momencie zostali nazwani nieludźmi, zdehumanizowano ich, odczłowieczono - zwrócił uwagę.

- W tych transportach byli i Żydzi, i Polacy, i Romowie, i osoby homoseksualne - przypomniał.

- Jestem osobą publiczną - mówił kandydat na prezydenta. - Proszę sobie wyobrazić, co czuje moja matka. Co czują matki dzieciaków, które są w całkiem innej sytuacji, które przez lata zmuszane są do ukrywania się, słyszą obraźliwe epitety - dodał. Przyznał, że sam przeżywał i przeżywa podobną sytuację. - Wiem, że przeżywa je w Polsce wiele milionów ludzi - podkreślił Robert Biedroń.

Bielan: nie powinniśmy atakować ludzi

Rzecznik sztabu prezydenta Adam Bielan powiedział w TOK FM, że rozmawiał z posłem Przemysławem Czarnkiem po jego wystąpieniu. - Tłumaczył w kolejnych wypowiedziach, że mówił wyraźnie o osobach, które demonstrowały na ulicach w Los Angeles, w czasie kiedy on był w Stanach Zjednoczonych - powiedział.

Bielan przyznał, że pod tą wypowiedzią się nie podpisuje. - Uważam, że nie powinniśmy atakować ludzi. Możemy walczyć i krytykować rozmaite poglądy, natomiast atakowanie ludzi przez polityków nie jest dobre - mówił.

Bielan: nie podpisuję się pod wypowiedzią posła Czarnka TVN24

Dworczyk: wypowiedź Czarnka nie powinna paść

Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk pytany w Radiu ZET o słowa posła Czarnka odpowiedział, że wypowiedź ta była "niefortunna" i nie powinna paść. Zaznaczył jednocześnie, że nie ma powodów, by wyrzucać Czarnka z Prawa i Sprawiedliwości.

- Jest próba sterroryzowania tych ludzi, którzy mają inne spojrzenie na wychowanie seksualne, sprawy światopoglądowe. Jest próba zastraszenia w taki sposób, żeby nie mówić o tym i przyjąć jedną wizję świata, którą prezentuje środowisko LGBT - ocenił. Dworczyk tłumaczył, że prezydent Duda "z szacunkiem podchodzi do wszystkich Polaków, natomiast jednoznacznie podkreśla wartości, na których stara się budować swoją prezydenturę".

Autor:akw//now

Źródło: TVN24, TOK FM, Radio ZET