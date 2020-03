Czy kwarantannie można się poddać na działce?

Zadaliśmy Państwa pytania wiceministrowi zdrowia Januszowi Cieszyńskiemu. - Jeżeli chodzi o ogródki działkowe, to można na działkę pojechać ale tylko w celach niezbędnych. Jeżeli wiemy, że bez naszej wizyty coś się zepsuje, coś zostawiliśmy i powinniśmy to schować, to jak najbardziej możemy to zrobić. Natomiast generalna zasada, jeżeli chodzi o wszystkie dziedziny naszego życia to - jeżeli możemy - zostańmy w domu i to dotyczy też ogródków działkowych - odpowiedział.