Kwarantanna - co muszę, czego mi nie wolno, ile trwa i jaka kara grozi za jej nieprzestrzeganie

Na kwarantannie przebywa obecnie w Polsce 619 100 osób. W ostatnim tygodniu sanepid wysyłał na nią po 100 tysięcy ludzi dziennie. Co musi wiedzieć osoba, która zostaje skierowana na kwarantannę? Jakie ma obowiązki, jakie prawa i co grozi za złamanie zasad? Oto krótki przewodnik.

Polska weszła już w piątą falę pandemii, co znajduje potwierdzenie w codziennych komunikatach resortu zdrowia. W piątek ministerstwo poinformowało o 36 665 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2. Wraz z lawinowym przyrostem liczby osób zakażonych zwiększa się liczba tych, którzy zostają zmuszeni poddać się obowiązkowej kwarantannie. To oznacza pewne obowiązki, których trzeba przestrzegać. Ale też daje uprawnienia.

Ile czasu trwa kwarantanna?

Kwarantanna, trwająca dotąd zgodnie z przepisami 10 dni, w dniu 21 stycznia 2022 r. została skrócona do 7 dni , co ogłosił na konferencji prasowej minister Adam Niedzielski . Ma to związek z szybszym przebiegiem zachorowań na COVID-19 wywołanych wariantem omikron.

Kwarantanna dla domowników - kiedy zostaje nałożona i ile trwa

Kiedy muszę odbyć kwarantannę po kontakcie z osobą zakażoną?

– sytuację, w której przebywamy twarzą w twarz z osobą chorą , w odległości mniejszej niż dwa metry, przez ponad 15 minut ; – sytuację, kiedy mieliśmy bezpośredni fizyczny kontakt z osobą zakażoną lub - bez środków ochrony - z wydzielinami osoby chorej; – przebywanie w tym samym pomieszczeniu co osoba chora przez co najmniej 15 minut; – kontakt z osobą zakażoną w środku transportu .

Kwarantanna po podróży

Kwarantanna - kogo nie obowiązuje?

Rozporządzenie Rady Ministrów dotyczące odbywania kwarantanny w Polsce określa również to, kto kwarantannie nie podlega. Kwarantannie nie podlegamy, jeżeli mieszkamy z osobą, która została na nią skierowana , ale u niej samej nie potwierdzono obecności koronawirusa. Dotyczy to np. rodziców dziecka, które jest na kwarantannie w związku z zakażeniem kolegi z klasy.

Kwarantanna - kto informuje o jej nałożeniu?

Kwarantanna - jakie zasady obowiązują?

Kwarantanna domowa - obowiązkowa aplikacja

Jaka kara za nieprzestrzeganie kwarantanny?

Kwarantanna a świadczenia pieniężne

Osoba poddana kwarantannie ma prawo do wypłaty wynagrodzenia bądź zasiłku chorobowego. Informacja o tym, że musieliśmy się jej poddać, jest przekazywana do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Następnie ZUS udostępnia zgromadzone dane pracodawcom na profilu PUE ZUS. Informacja o przebytej przez nas kwarantannie, która zostanie wprowadzona do systemu, jest podstawą do wypłaty świadczenia za okres, w którym nie mogliśmy być w pracy.