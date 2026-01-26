Logo strona główna
Polska

Dziś rusza kwalifikacja wojskowa, wezwania dostanie 235 tysięcy osób. To trzeba wiedzieć

Do kwalifikacji wojskowej
Władysław Kosiniak-Kamysz o polskim zaangażowaniu w operacje NATO
Źródło: TVN24
Już dziś rusza w Polsce kwalifikacja wojskowa. Wezwania mogą się spodziewać między innymi tegoroczni 19-latkowie. Kto jeszcze? Na czym polega kwalifikacja wojskowa i co grozi osobom, które się na niej nie stawią?

Od 2 lutego do 30 kwietnia 2026 roku w Polsce przeprowadzona zostanie kwalifikacja wojskowa. Jej celem jest wprowadzenie danych do ewidencji wojskowej i określenie zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby wojskowej. Wezwania do stawienia się przed komisją wojskową trafią do około 235 tysięcy osób, zarówno mężczyzn, jak i kobiet. Udział w kwalifikacji jest obowiązkiem dla osoby, która otrzymała wezwanie.

Psycholożka z rozrusznikiem serca. I wojskową kategorią A
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Psycholożka z rozrusznikiem serca. I wojskową kategorią A

Justyna Suchecka, Maria Mikołajewska

Kto otrzyma wezwanie? Co grozi osobom, które się nie stawią?

Osoby objęte obowiązkiem kwalifikacji wojskowej otrzymają imienne wezwania od wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast. Takie wezwanie powinny otrzymać co najmniej siedem dni przed wyznaczonym terminem kwalifikacji.

Jeśli osoba wezwana nie może stawić się w wyznaczonym terminie na kwalifikacji, zobowiązana jest zawiadomić o tym właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Takie zawiadomienie należy złożyć najpóźniej w dniu wyznaczonego stawiennictwa - wraz z podaniem przyczyny nieobecności. Wówczas wyznaczony zostanie kolejny termin.

Osobom, które bez uzasadnienia nie stawią się na kwalifikacji, grozi grzywna albo przymusowe doprowadzenie przez policję.

W 2026 roku wezwania do stawienia się przed komisją mogą się spodziewać:

  • mężczyźni urodzeni w 2007 roku;
  • mężczyźni urodzeni w latach 2002-2006, którzy jeszcze nie mają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
  • osoby, które w latach 2024 i 2025 zostały uznane przez powiatowe albo wojewódzkie komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej, a także osoby, u których okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności przed dniem zakończenia kwalifikacji wojskowej;
  • kobiety urodzone w latach 1999-2007, posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej lub pobierające naukę w celu ich uzyskania, które w danym roku szkolnym lub akademickim (2025-2026) kończą kształcenie i które nie stawały jeszcze do kwalifikacji wojskowej. To m.in. kierunki medyczne, psychologiczne czy weterynaryjne;
  • osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej
  • osoby o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej i zgłosiły się do kwalifikacji wojskowej.
Wezwanie na komisje wojskową
Wezwanie na komisje wojskową
Źródło: TVN24+

Jakie są kategorie wojskowe

W trakcie kwalifikacji przeprowadzane są badania lekarskie i psychologiczne oraz orzeka się kategorię zdolności do służby wojskowej. Wyróżniamy cztery kategorie:

  • A - zdolność do służby wojskowej, z wyłączeniem zawodowej służby wojskowej, a także zdolność do odbywania służby zastępczej;
  • B - czasowa niezdolność do służby wojskowej, co oznacza przemijające upośledzenie ogólnego stanu zdrowia albo ostre lub przewlekłe stany chorobowe, które w okresie do 24 miesięcy od dnia badania rokują odzyskanie zdolności do służby wojskowej w czasie pokoju;
  • D - niezdolność do służby wojskowej w czasie pokoju, z wyjątkiem niektórych stanowisk służbowych przeznaczonych dla terytorialnej służby wojskowej;
  • E - trwała i całkowita niezdolność do służby wojskowej w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

Podczas kwalifikacji wojskowej dana osoba otrzymuje też stopień szeregowego i zostaje przeniesiona do pasywnej rezerwy wojskowej - zbioru, w którego skład wchodzą wszystkie osoby, które przeszły kwalifikację wojskową, ale nie wyraziły chęci służby w wojsku. Ponadto komisja wprowadza dane badanego do wojskowej ewidencji. Po kwalifikacji osoba wezwana otrzymuje zaświadczenie, że stawiła się do kwalifikacji wojskowej, ma uregulowany stosunek do służby wojskowej oraz orzeczoną zdolność do służby.

Co zabrać ze sobą na kwalifikację wojskową

Na kwalifikacji trzeba mieć przy sobie dokument tożsamości, dokumenty potwierdzające wykształcenie, kontynuowanie nauki oraz posiadane kwalifikacje lub uprawnienia (np. prawo jazdy), a także dokumentację medyczną istotną dla procesu orzeczniczego.

Obecnie w Polsce obowiązkowa służba wojskowa jest od 2008 roku zawieszona, jednak nie zlikwidowana - przepisy zawarte przede wszystkim w ustawie o obronie Ojczyzny przewidują możliwość jej przywrócenia np. w kryzysowej sytuacji.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Rodziny poległych chcą reakcji rządu i Nawrockiego. "Cios w samo serce"

Rodziny poległych chcą reakcji rządu i Nawrockiego. "Cios w samo serce"

Wdowa po żołnierzu o słowach Trumpa. "To cios w serce"

Wdowa po żołnierzu o słowach Trumpa. "To cios w serce"

Świat

Autorka/Autor: pb//am, az

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Marcin Bielecki/PAP

TAGI:
obronność Wojsko
