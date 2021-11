Sytuacja na granicy. MON: migranci rozbili obóz w rejonie Kuźnicy

czytaj dalej

Do napiętej sytuacji na polsko-białoruskiej granicy odniósł się w Gdańsku lider Platformy Obywatelskiej Donald Tusk. Jak stwierdził, "to być może już czas zastanowić się, czy nie powinniśmy uruchomić artykułu 4 NATO". Dotyczy on kwestii rozpoczęcia dyskusji pomiędzy członkami NATO w sytuacjach zagrożenia integralności terytorialnej któregokolwiek z nich. Szef klubu parlamentarnego PiS Ryszard Terlecki, pytany o możliwość zwołania Rady Bezpieczeństwa Narodowego w sprawie kryzysu na granicy z Białorusią, odparł: "Nie wiem. Rozmawianie z opozycją jest trochę bezskuteczne".