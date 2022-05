Śmigło od wiatraka runęło na ziemię. "Miała miejsce awaria techniczna"

Policyjne postępowanie

Właściciel farmy wiatrowej pisze o "awarii technicznej" i pracuje nad ustaleniem jej przyczyn

"W dniu 14 maja 2022 ok. godz. 20.45 na farmie wiatrowej Dąbrowice miała miejsce awaria techniczna. Podczas pracy jednej z trzynastu turbin odpadł wirnik wraz z łopatami. Na miejscu nie było osób postronnych i nikomu nic się nie stało. Praca pozostałych turbin została niezwłocznie wstrzymana i do momentu przeprowadzenia przez firmę serwisową dodatkowej ich inspekcji nie będą one powtórnie załączone. Aktualnie prowadzone są prace techniczne i serwisowe, mające na celu ustalenie przyczyn awarii" - czytamy w oświadczeniu.

Naukowiec: ukryta wada lub awaria układu sterownia

- Po obejrzeniu zdjęć, więc bez jakiejkolwiek ekspertyzy i oglądania tego, co tam się wydarzyło, według mnie jedną z prawdopodobnych przyczyn może być awaria układu sterownia położeniem łopat wirnika - powiedział Jóźwik. I wyjaśnił: - Dla zrozumienia tego, co stało się z wiatrakiem proponuję zrobić eksperyment. Jedziemy samochodem z prędkością 80 kilometrów na godzinę, otwieramy okno i wystawiamy lewą rękę tak, żeby była równoległa do napływającego wiatru. Następnie przestawiamy dłoń prostopadle do podłoża, czyli całą dłonią nastawioną na wiatr. Wtedy odczujemy, jak potężnie będzie pchało dłoń do tyłu. Jeżeli śmigło stanęło w takiej pozycji, gdzie siły aerodynamiczne były za duże, to doszło do jego zniszczenia.