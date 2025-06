"Kurz i emocje opadną, pójdą po rozum do głowy i porozmawiają"

Walczą o miejsce w przyszłorocznych mistrzostwach świata, które odbywać się będą w Kanadzie, Meksyku i Stanach Zjednoczonych. Na razie w grupie B Biało-Czerwoni są trzeci, za Finlandią i Holandią, przed Litwą i Maltą. Droga przed nimi jeszcze daleka.

We wtorkowy wieczór - 10 czerwca - na wyjeździe przegrali 1:2 z Finami. Styl - beznadziejny. Przed meczem, tak ważnym meczem - burza z piorunami, szokująca i wstrząsająca, sprawy załatwiane przed kamerami i w mediach społecznościowych, zapowiedź pozbawionego przez Probierza funkcji kapitana i nieobecnego na zgrupowaniu Lewandowskiego, że w reprezentacji Probierza więcej nie zagra. Po porażce - piłkarze uciekający przed dziennikarzami innym piętrem. Obrazki bardzo przykre. Przygnębiające.

"Jeśli będzie taka możliwość, to w trójkę (Probierz, Kulesza, Lewandowski)"

Przed tą reprezentacją, czyli z selekcjonerem Probierzem i bez Lewandowskiego? - Nie jest dobrze, kiedy to emocje biorą górę. Praca musi się opierać na spokoju, na ciszy i rozsądku. Emocje mają to do siebie, że albo wybuchają w sposób fantastyczny, albo - jak teraz - wypalają to, co wokół. Jak ten kurz opadnie, ludzie pójdą po rozum do głowy, po prostu. Usiądą przy stole i porozmawiają. To, co wydarzyło się w ostatnich dniach, było dla nas, ludzi kochających ten zespół i polską piłkę, bardzo przykre - komentuje Jerzy Engel.