Kurski o powrocie do TVP. Nawrocki: po moim trupie

Jacek Kurski odwołany z funkcji prezesa TVP Źródło: TVN24

Kluczowe fakty: Były prezes TVP Jacek Kurski powiedział, że wróci jeszcze do telewizji publicznej.

Jego słowa komentował kandydat PiS na prezydenta.

Telewizja TVP Info zamieściła na swoim profilu w mediach społecznościowych wideo z Jackiem Kurskim, byłym prezesem TVP za czasów rządów PiS, w którym Kurski zwraca się do dziennikarzy telewizji publicznej. - Wrócę do was kochani w telewizji - mówi. - Zachowujcie się bardzo grzecznie - dodał.

Nawrocki komentuje

Wpis podał dalej Karol Nawrocki, kandydat PiS na prezydenta.

"Po moim trupie" - napisał.

Po moim trupie… https://t.co/xc8O2hcUtR — Karol Nawrocki (@NawrockiKn) May 28, 2025

Kim jest Jacek Kurski?

W latach 2005-2009 Kurski był posłem na Sejm RP. Od 2009 do 2014 zasiadał w Parlamencie Europejskim. Krótko po zdobyciu przez PiS władzy w Polsce objął stanowisko prezesa zarządu Telewizji Polskiej, która za jego kadencji stała się tubą propagandową rządzącej partii.

Kurski został odwołany z funkcji prezesa przez Radę Mediów Narodowych we wrześniu 2022 roku.

Kurski wrócił do polityki, aby wystartować w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2024 roku. Jego obecność na liście PiS wywołała poruszenie w szeregach Prawa i Sprawiedliwości. Na Nowogrodzkiej, w siedzibie ugrupowania doszło nawet do awantury przy układaniu list. Jacek Kurski miał być "jedynką" w okręgu podlaskim i warmińsko-mazurskim. Ale ostatecznie to miejsce otrzymał Maciej Wąsik.