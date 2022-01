Wiceminister edukacji o wypowiedzi kurator oświaty Barbary Nowak: będziemy rozmawiać z jej przełożonym

czytaj dalej

Adam Haertle, ekspert ds. cyberbezpieczeństwa, odnosząc się w "Faktach po Faktach" w TVN24 do szacunkowych kosztów inwigilacji Pegasusem, stwierdził, że "są to absolutnie niebagatelne sumy". - Pojawiły się głosy, że polska umowa obejmuje także opłaty za infekcje poszczególnych osób - dodał. Anna Błaszczak-Banasiak, szefowa Amnesty International w Polsce, uważa, że "jest to sprawa, z której bez wątpienia będziemy musieli się bardzo długo tłumaczyć na arenie międzynarodowej".