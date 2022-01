Minister zdrowia: kurator Nowak absolutnie powinna zostać zwolniona

To skrajnie nieodpowiedzialne wypowiadanie się - tak słowa małopolskiej kuratorki Barbary Nowak o szczepieniach nazwał minister zdrowia Adam Niedzielski. W "Rozmowie Piaseckiego" oświadczył, że Nowak powinna ponieść konsekwencje i utracić stanowisko. Na takie rozwiązanie nie zdecydował się szef resortu edukacji Przemysław Czarnek.

Niedzielski: kurator absolutnie powinna zostać zwolniona

We wtorek w porannej "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 Adam Niedzielski był ponownie pytany o sprawę kuratorki. - To jest kompletnie czy skrajnie nieodpowiedzialne wypowiadanie się - ocenił ponownie.

- Zdania nie zmieniłem, ale to nie moja decyzja. To decyzja, którą podejmuje między innymi pan minister Czarnek, który wie, że podejmując tę decyzję o niezwolnieniu takiego urzędnika państwowego, bierze na siebie odpowiedzialność - dodał. Przekonywał, że urzędnik państwowy "powinien reprezentować punkt widzenia polityki państwa w danym zakresie".

Niedzielski przyznał przy tym, że nie wyobraża sobie, by inspektor sanitarny, czy dyrektor NFZ z jego resortu wypowiadali się na temat polityki edukacyjnej w Polsce. - To już jest pewnego rodzaju nietakt - stwierdził.

- To jest branie na siebie odpowiedzialności za to, jaki wpływ ta wypowiedź, to zamieszanie może mieć na ludzi, którzy nie podejmą decyzji o szczepieniu, czy o przyjęciu trzeciej dawki czy w ogóle szczepieniu się wśród nauczycieli - mówił minister zdrowia.