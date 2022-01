Kurator oświaty nazwała szczepienia "eksperymentem". Niedzielski: nie powinna odpowiadać za edukację. Czarnek: szkodliwa wypowiedź

Niedzielski: szczepienia to nie żaden eksperyment

Jak ocenił, to "niefortunne wypowiedzi, bo rzeczywistość jest taka, że to nie jest żaden eksepryment". - W tej chwili już nie opieramy się tylko i wyłącznie na deklaracjach producentów, którzy przeprowadzili wstępne badania, opieramy się na rzeczywistych obserwacjach. Widzimy, że szczepienie sześćdziesięciokrotnie - to są dane z Polski - chroni przed zgonem w stosunku do osób niezaszczepionych - wskazywał Niedzielski.