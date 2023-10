Walka środowiska Ziobry o bank, utajnione zeznania w procesie. "To jest absurdalne, pokazuje ręczne sterowanie"

To niespotykana sprawa, że w dość takiej powszechnej sytuacji, sąd nagle utajnia rozprawę. To pokazuje ręczne sterowanie - ocenił poseł Koalicji Obywatelskiej Robert Kropiwnicki. Komentował opisane przez dziennikarza tvn24.pl Roberta Zielińskiego kulisy śledztwa i walki o zachowanie kontroli nad bankiem Pekao przez środowisko polityczne ministra sprawiedliwości. Gdy na sali sądowej w procesie kilkukrotnie padło nazwisko Zbigniewa Ziobry oraz jego brata, sędzia zdecydowała o utajnieniu rozprawy. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Radosław Fogiel mówił reporterce TVN24, że nie słyszał o sprawie.

Według Roberta Zielińskiego do utrzymania władzy nad drugim największym bankiem w Polsce została użyta prokuratura. Dziennikarz tvn24.pl mówił w poniedziałek na antenie TVN24, że do 2020 roku środowisko Zbigniewa Ziobry - za sprawą jego brata, który był wówczas doradcą zarządu - miało "ogromny wpływ na to, co się dzieje w drugim co do wielkości polskim banku".