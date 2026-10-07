Kosiniak-Kamysz "zniknął" przed rozmową z Trumpem. Kulisy spotkania w Gabinecie Owalnym

Władysław Kosiniak-Kamysz i Bogdan Klich w czasie wizyty szefa MON w Stanach Zjednoczonych (2.03.2026 r.)

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Oglądaj "Podcast polityczny" co środę na żywo o godzinie 9 w TVN24+ lub jako wideo na żądanie.

W ubiegłym tygodniu opinia publiczna szerzej dowiedziała się o marcowej rozmowie Władysława Kosiniaka-Kamysza z Donaldem Trumpem. Współtwórcy "Podcastu politycznego" w TVN24+ Arleta Zalewska i Konrad Piasecki przybliżyli kulisy tego spotkania.

Kosiniak-Kamysz u Trumpa. Do Gabinetu Owalnego wszedł bez Klicha

Kosiniak-Kamysz był w Waszyngtonie 2 marca i wziął udział w ceremonii pośmiertnego nadania najwyższego wojskowego amerykańskiego odznaczenia Medalu Honoru sierżantowi sztabowemu Michaelowi Ollisowi. Żołnierz zginął w 2013 roku w trakcie misji w Afganistanie, ratując kompana broni, polskiego oficera - porucznika Karola Cierpicę.

- Po tej uroczystości jest przyjęcie recepcyjne, szwedzkie stoły, robi się generalne zamieszanie. To przyjęcie na sto kilkadziesiąt osób, więc jest tłumek. Donald Trump znika z tego przyjęcia, idzie do Gabinetu Owalnego - opisywał Piasecki. Po kilku chwilach do Kosiniaka-Kamysza i towarzyszącego mu Nikodema Rachonia miał podejść wysłannik amerykańskiego prezydenta z wiadomością, że Trump oczekuje na polskiego szefa MON.