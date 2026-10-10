Logo strona główna
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
Wybory w Krakowie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
PODCAST POLITYCZNY

Kosiniak-Kamysz "wyszedł trochę oszołomiony". Kulisy spotkania w Gabinecie Owalnym

|
Władysław Kosiniak-Kamysz
Kulisy rozmowy z Trumpem. Zalewska: Kosiniak-Kamysz próbował "zgubić" Klicha
Źródło wideo: TVN24+
Źródło zdj. gł.: PAP/Piotr Polak
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Nie padło tam ani nazwisko Donalda Tuska, ani Jarosława Kaczyńskiego - tak o kulisach marcowego spotkania szefa MON z prezydentem USA mówił Konrad Piasecki w wyjątkowym odcinku "Podcastu politycznego", nagranego podczas festiwalu BlastCast. Razem z Arletą Zalewską komentowali również między innymi nieoficjalne ustalenia o dalszym finansowaniu Trybunału Konstytucyjnego, a także możliwe koalicyjne scenariusze na przyszłoroczne wybory.

W ubiegłym tygodniu opinia publiczna szerzej dowiedziała się o rozmowie szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza z Donaldem Trumpem, do której doszło 2 marca w Białym Domu. Współtwórcy "Podcastu politycznego" w TVN24+ Arleta Zalewska i Konrad Piasecki przybliżyli kulisy tego spotkania w trakcie odcinka nagranego podczas festiwalu BlastCast w warszawskiej Fabryce Norblina.

Według niektórych komentarzy, prezydent Trump miał poruszyć temat potencjalnej zmiany rządu w Polsce. -  Ze wszystkich rozmów, które odbyłem w tej sprawie, z tego krzyżowania się informacji, sprawdzania wielopiętrowego, wielopoziomowego i takiego naukosprawdzania różnych moich rozmówców, wynika, że aż tak bardzo jednoznacznego zdania Władysław Kosiniak-Kamysz od Donalda Trumpa nie usłyszał - mówił Piasecki. Jak dodał, "z relacji, które my usłyszeliśmy, nie padło tam ani nazwisko Donalda Tuska, ani Jarosława Kaczyńskiego".

- Podczas rozmowy padło natomiast nazwisko Karola Nawrockiego - zwróciła uwagę Zalewska. Jak oceniła, "Trump do końca nie wiedział liderem jakiej partii jest Władysław Kosiniak-Kamysz". - Podejrzewamy, że podczas tej rozmowy Trump powiedział do Kosiniaka-Kamysza: "to jest Polska, z tym rządem to mi się tak nie za dobrze wiedzie, ale tam jest Nawrocki, jest 'good guy', to jest dobry przyjaciel Stanów Zjednoczonych, to jest mój dobry przyjaciel, wobec czego jak będziesz współdziałał z Nawrockim, to będzie dobrze" - relacjonował Piasecki.

Dlaczego nie mówiono o spotkaniu aż do teraz?

Piasecki zwrócił też uwagę na sposób komunikacji Trumpa. Jak mówił, według jego informatorów amerykański prezydent "swoim strumieniem potoczystej mowy i świadomości oszołomił wszystkich tych, którzy podczas tego spotkania byli".

- Słyszymy, że wicepremier Kosiniak-Kamysz wyszedł z Gabinetu Owalnego trochę taki oszołomiony, trochę niepewny. Nie do końca miał myśl, którą mógłby przekazać, która na tym spotkaniu padła, coś, co mógłby z tego spotkania politycznie ugrać - dodała Zalewska. Zaznaczyła, że w związku z tym "było wówczas takie porozumienie, że to spotkanie ma zostać tajemnicą".

- Dlaczego tak naprawdę ta sprawa dzisiaj ujrzała światło dzienne? - zwrócił uwagę Piasecki. - Przez Adama Bielana - wskazał.

Jak tłumaczył, po odwołaniu spotkania sekretarza wojny Pete'a Hegsetha z Kosiniakiem-Kamyszem pojawiły się zarzuty, że doprowadziły do tego "konszachty Bielana z MAGĄ i Republikanami". - To on był tym, który pierwszy publicznie napisał (...): "nieprawda, ja sprawiłem, że Kosiniak-Kamysz spotykał się z politykami znacznie ważniejszymi niż Hegseth" - mówił Piasecki.

- Ten wpis Adama Bielana uruchomił tę lawinę dyskusji i debat, co tak naprawdę w Gabinecie Owalnym się wydarzyło - skwitował. 

Jakie koalicje wyborcze stworzą rządzący?

- Dzisiaj wszystkie znaki na niebie i ziemi pokazują, czy dowodzą tego, żę Polskie Stronnictwo Ludowe jednak zdecyduje się na koalicję z Koalicją Obywatelską - mówił dalej Piasecki, przechodząc do tematu przyszłorocznych wyborów parlamentarnych w naszym kraju. Wymienił przy tym kilka czynników. - Chemia między Tuskiem a Kośniakiem-Kamyszem, niepewna sytuacja Polskiego Stronnictwa Ludowego, ich fatalna ich sytuacja sondażowa i brak wehikułu, na którym mogą przewieźć się do parlamentu rzucą Kośniaka-Kamysza w ramiona Koalicji Obywatelskiej - mówił. 

- Największe wyzwanie, które stoi przed tymi, którzy będą podejmować decyzję o tym, w jakiej formie i w jakich listach startować jest to, że tak naprawdę decydująca w tych wyborach będzie frekwencja  - oceniła Zalewska. Jak mówiła, eksperci podkreślają, "że nie jesteśmy w stanie oszacować, jakie będzie poparcie, kiedy frekwencja może być od 60 do 75 procent, jak w poprzednich wyborach".

Lewica nacisnęła na sprawę aborcji

Czy do takiej koalicji dołączy Lewica? Czy partia Włodzimierza Czarzastego zdecyduje się startować sama? - Dzisiaj na stole leżą naprawdę wszystkie scenariusze - powiedziała Zalewska.

Aby móc jednak rozmawiać o takiej koalicji Lewica miała przedstawić konkretne warunki. Jak mówiła Zalewska, Tusk chciał sprawę aborcji "zostawić w szufladzie". -  Problem polega na tym, że Lewica tego nie chce zostawić w szufladzie (...). Jej posłanki zbuntowały się i powiedziały, że jeśli oni nie zwołają tej komisji to po prostu one zrobią bunt, konferencję, piekło w Sejmie - mówiła dziennikarka.

Koalicja PiS z Konfederacją?

Dziennikarze analizowali też możliwe scenariusze na prawicy. - Wydaje się, że Mateusz Morawiecki, żeby zdecydować się na powrót do Prawa i Sprawiedliwości, musiałby się solidnie zderzyć ze ścianą sondażową - powiedział Piasecki. Nie wydarzy się to, jak ocenił, w sytuacji, gdy Rozwój Plus "jest cały czas w okolicach między 4 a 6 procent".

- Uważam, że ponowne połączenie, czy jakaś koalicja wyborcza Morawiecki-Kaczyński jest wciąż prawdopodobna, chociaż dzisiaj mniej lub bardziej - ocenił.

Czy możliwy jest wspólny wyborczy start PiS i Konfederacji? - Chyba Karol Nawrocki musiałby wziął się do klejenia tej prawicy - skomentował Piasecki.

- Ale Mentzen, czy nawet Braun, nie mają żadnego interesu dzisiaj, żeby iść razem z Jarosławem Kaczyńskim który jest poniżej 20 procent - odparła Zalewska. - Menzten i Bosak uważają, że dni Jarosława Kaczyńskiego w sensie politycznym są raczej policzone. Może nie w dniach, może nie w tygodniach, może nie w miesiącach, ale w latach - zgodził się Piasecki. Jak mówił, "Konfederacja chce powalczyć i mieć swobodę uderzania w Prawo i Sprawiedliwość podczas kampanii wyborczej".

Wykluczył też możliwą koalicję z Konfederacją Korony Polskiej. - Braun jest jednak gdzieś na marginesie tej prawicy. Nikt dzisiaj poważnie nie traktuje możliwości wejścia z Braunem w koalicję sejmową - powiedział. Jak dodał, choć w Senacie możliwy jest "pakt o nieagresji", to "Braun jest na tyle trędowatym w polskiej polityce, także dla polskiej prawicy, że trzymają się od niego z daleka".

Co dalej z finansowaniem TK?

Prowadzący "Podcast polityczny" odnieśli się też do sporu o finansowanie Trybunału Konstytucyjnego. Jak donosili w poprzednim odcinku, zająć się tym miała Kancelaria Sejmu, jednak Włodzimierz Czarzasty z pomysłu się wycofał.

W związku z tym, mówił Piasecki, pojawił się inny pomysł. Przypomniał wyrok Europejskiego Trybunały Praw Człowieka z maja tego roku w sprawie nowych sędziów Trybunału. - W jakiejś ustawie jest napisane, że za wdrożenie do polskiego systemu prawnego wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka odpowiada Ministerstwo Spraw Zagranicznych - zauważył Piasecki. - W związku z tym to Ministerstwo Spraw Zagranicznych weźmie na siebie pensję sędziów Trybunału - przekazał. Jak dodał, "decyzja rządowa w tej sprawie zostanie wydana podczas wtorkowego posiedzenia rządu".

Zalewska wyjawiła z kolei rządowe plany dotyczące rozwiązania sporu z prezesem TK Bogdanem Święczkowskim. - Rządzący mają plan, żeby na drugą połowę października zrobić to, co nazywa się słynnym wejściem do Trybunału przez Macieja Berka - powiedziała. Jak dodała, "konsekwencje prawne mają spaść na Bogdana Święczkowskiego".

Według Zalewskiej, "o tym planie jeszcze nikt publicznie nie napisał" i jest to "tajemnica między czterema, pięcioma politykami". - Jak twierdzą rządzący, to spolaryzuje i zogniskuje polską politykę właśnie wokół tej instytucji przez najbliższe tygodnie - zapowiedziała.

Źródło: tvn24.pl
Udostępnij:
Tagi:
Władysław Kosiniak-KamyszDonald TrumpTrybunał KonstytucyjnyKarol Nawrocki
Czytaj także:
Władimir Putin
Pytania WHO. Rosja tłumaczy się w sprawie dżumy
Świat
Oskar Pietuszewski strzelił zwycięskiego gola dla FC Porto w meczu z Maritimo
Polacy bohaterami FC Porto. Kapitalny gol Pietuszewskiego
EUROSPORT
Zorza polarna w gminie Ustka (Pomorskie)
Światła północy na polskim niebie. Zdjęcia
METEO
imageTitle
Barcelona o klasę lepsza od kolejnego rywala
EUROSPORT
Gala MMA z okazji urodzin Donalda Trumpa w Waszyngtonie
Trumpowi "chodzi tylko i wyłącznie o propagandę". "Wrzucają Ukrainę pod autobus"
FAKTY PO FAKTACH
Premier Donald Tusk
Premier zwołuje odprawę z udziałem ministrów i służb
Polska
imageTitle
Apel Świątek w Światowym Dniu Zdrowia Psychicznego
EUROSPORT
Atak w zoo
Wszedł na teren wybiegu dla tygrysów, nie żyje
METEO
imageTitle
Popis Lecha we Wrocławiu. Jest liderem
EUROSPORT
Port lotniczy King Khalid Riyadh
Kolejna eksplozja na lotnisku. Kilkadziesiąt osób rannych
Świat
Polski myśliwiec F-16 (zdjęcie ilustracyjne)
Alert RCB odwołany. "Brak zagrożenia"
Polska
Donald Trump i Wołodymyr Zełenski
Trump: pora, żeby Ukraińcy wybrali nowego prezydenta
Świat
imageTitle
Reprezentant Polski nabiera rozpędu. Kolejny gol
EUROSPORT
imageTitle
Najpierw piłkarskie szachy, później 11 goli w jednej połowie
EUROSPORT
imageTitle
Jubileuszowe pole position Verstappena w Singapurze
EUROSPORT
44 min
pc
"Pokolenie dwukrotnie straumatyzowane". Jakie jest źródło agrsji wśród młodych?
Dwie strony
Szop w kościele
Takiego wiernego się nie spodziewali. Nagranie z kościoła
METEO
imageTitle
Koszmar bramkarza Bayernu. Zaczęło się po kilku sekundach
EUROSPORT
48 min
Superwizjer
Zaufali prawnikowi. Niektórzy mieli stracić pieniądze i szansę na sprawiedliwość
Superwizjer. Podcast
Spanie z psem
Czy spanie z psem pogarsza jakość snu?
METEO
imageTitle
Przerwany mecz. Kibice mają dość prezesa klubu
EUROSPORT
zatrzymanie
Atak nożem w szkole policealnej. Napastniczka zraniła trzy kobiety
WARSZAWA
imageTitle
Wschodząca gwiazda z życiowym sukcesem w wyścigu Il Lombardia
EUROSPORT
imageTitle
Vos we łzach, ma kolejny tytuł. Pech Niemki
EUROSPORT
Donald Trump
Trump: zakończyłem osiem wojen, a mimo to nie dostałem Pokojowej Nagrody Nobla
Świat
imageTitle
Ciemne chmury nad Cristiano Ronaldo. Federacja wszczęła postępowanie
EUROSPORT
Katie Zacharia
Nowa rzeczniczka Trumpa. Kim jest Katie Zacharia?
Świat
Bolid nad Ukrainą
Bolid nad Ukrainą. Na Ziemię mogły spaść meteoryty
METEO
Glapiński
Kotecki: Rada poradzi sobie bez prezesa NBP
BIZNES
Protest mieszkańców Bydgoszczy przeciwko budowie kąpieliska w Parku Centralnym w Bydgoszcz
Nie chcą kąpieliska w parku. Inwestycję wstrzymał ślimak
Michał Malinowski
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica