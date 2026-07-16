Mobilizacja i "irytacja Pełczyńską". Znamy kulisy spotkania Donalda Tuska z klubem KO

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Patryk Michalski, autor programu "News Michalskiego" w TVN24+, poznał kulisy środowego posiedzenia klubu Koalicji Obywatelskiej z udziałem Donalda Tuska. W nieoficjalnych rozmowach politycy podkreślają, że szef rządu przede wszystkim mobilizował parlamentarzystów do ciężkiej pracy przed przyszłorocznymi wyborami parlamentarnymi. - Wbrew podejrzeniom, że będą upomnienia, bura i awantura, nic takiego nie było - relacjonuje jeden z naszych rozmówców.