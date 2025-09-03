Kulisy spotkania Tusk-Nawrocki. O czym rozmawiali?

Jak dowiedziała się w poniedziałek reporterka TVN24 Agata Adamek, premier Donald Tusk rozmawiał z prezydentem Karolem Nawrockim. Spotkanie potwierdził później rzecznik rządu Adam Szłapka. Jak przekazał, dotyczyło ono między innymi środowego spotkania Nawrockiego z Donaldem Trumpem.
Szłapka: mam nadzieję, że prezydent zachowa się odpowiedzialnie
W środę w "Rozmowie Piaseckiego w TVN24 Szłapka był pytany o szczegóły spotkania premiera i prezydenta. - To nie są spotkania towarzyskie, to nie jest tak, że panowie się umawiają na spotkanie, żeby sobie pogadać o pogodzie, tylko o ważnych sprawach - mówił.
Powtórzył również, że rozmowy dotyczyły zbliżającego się spotkania w USA. - Jakkolwiek otoczenie pana prezydenta próbuje generować tutaj konflikt, to relacje polsko-amerykańskie są relacjami ważnymi i musi tu być współpraca. Mam nadzieję, że pan prezydent koniec końców zachowa się odpowiedzialnie, wbrew być może czasem swojemu otoczeniu - dodał.
Zapytany, czy Tusk i Nawrocki potrafią ze sobą współpracować, odpowiedział: - Obaj panowie mówią po polsku, na pewno się potrafią dogadać.
Autorka/Autor: kgr/akw
Źródło: TVN24
Źródło zdjęcia głównego: TVN24