Kulisy spotkania Tusk-Nawrocki. O czym rozmawiali?

Jak dowiedziała się w poniedziałek reporterka TVN24 Agata Adamek, premier Donald Tusk rozmawiał z prezydentem Karolem Nawrockim. Spotkanie potwierdził później rzecznik rządu Adam Szłapka. Jak przekazał, dotyczyło ono między innymi środowego spotkania Nawrockiego z Donaldem Trumpem.

Szłapka: mam nadzieję, że prezydent zachowa się odpowiedzialnie

W środę w "Rozmowie Piaseckiego w TVN24 Szłapka był pytany o szczegóły spotkania premiera i prezydenta. - To nie są spotkania towarzyskie, to nie jest tak, że panowie się umawiają na spotkanie, żeby sobie pogadać o pogodzie, tylko o ważnych sprawach - mówił.

Powtórzył również, że rozmowy dotyczyły zbliżającego się spotkania w USA. - Jakkolwiek otoczenie pana prezydenta próbuje generować tutaj konflikt, to relacje polsko-amerykańskie są relacjami ważnymi i musi tu być współpraca. Mam nadzieję, że pan prezydent koniec końców zachowa się odpowiedzialnie, wbrew być może czasem swojemu otoczeniu - dodał.

Zapytany, czy Tusk i Nawrocki potrafią ze sobą współpracować, odpowiedział: - Obaj panowie mówią po polsku, na pewno się potrafią dogadać.

