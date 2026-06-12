Polska To on siedział za sterami F-35. Zdradził "małą tajemnicę" Kamila Grenczyn |

Woelke: musiałem zachować pełną koncentrację do samego lądowania Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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W piątek odbył się uroczysty przelot myśliwców F-35 - "Powitanie z Polską". Samoloty przeleciały nad Gdańskiem, Warszawą i Krakowem. O odczucia po tym wydarzeniu dziennikarz "Faktów" TVN Piotr Kraśko pytał podpułkownika Krzysztofa "Snipera" Woelke - pilota jednego z F-35, dowódcę 11. Eskadry w 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku.

F-35 nad Warszawą Źródło zdjęcia: chor. Piotr Gubernat / Combat Camera Poland

- Musiałem zachować pełną koncentrację do samego lądowania, do momentu, kiedy tutaj zakołowałem razem z moim zastępcą. Wyłączyliśmy bezpiecznie samoloty, (...) wtedy presja zeszła, a później po prostu były obowiązki - powiedział.

Zaznaczył, że był świadomy tego, że "wszyscy będą na niego czekać". - Ale pewnych rzeczy nie przyspieszę. Nie mogłem się wprowadzić w stan, kiedy będę zestresowany - dodał.

"Sniper": daliśmy z siebie wszystko

Woelke był pytany, jak się czuł, gdy pierwszy raz leciał nad Polską samolotem F-35 ze świadomością, że dla wszystkich Polaków jest to powitanie z tą maszyną. - Powiem taką małą tajemnicę: nie pierwszy raz, bo lecieliśmy we wtorek - ujawnił.

- Musieliśmy sprawdzić sprzęt, zobaczyć, jak my się czujemy, bo też mieliśmy trochę przerwy w lataniu, bo lataliśmy ostatni raz w maju w Stanach Zjednoczonych. Dzisiaj po prostu trzymaliśmy kciuki i planowaliśmy wszystko, żeby się udało zgodnie z planem. Daliśmy z siebie wszystko - powiedział.

Pilot był też dopytywany, czy udało mu się zobaczyć ludzi oglądających przelot myśliwców. - Na Kopcu Kościuszki w Krakowie widziałem - odpowiedział.

Przelot myśliwców F-35 nad Polską. Cała rozmowa z Krzysztofem "Sniperem" Woelke i Krzysztofem Dudą Źródło: TVN24

Różnica między F-35 a F-16. "To daje ogromną przewagę"

"Sniper" mówił również o tym, czym zaskoczył go myśliwiec F-35 i jakie są różnice między nim a F-16. - Przede wszystkim jest trudno wykrywalny. To daje ogromną przewagę. To jest superkomputer, który naprawdę ułatwia w wielu miejscach pracę pilota - wyjaśnił.

Zastrzegł jednak, że dalej to pilot "jest tym elementem decyzyjnym". - On podejmuje decyzję, czy cel zniszczyć, czy go ominąć - podkreślał.

"Sniper" opowiadał też o hełmie pilota F-35. - Pozwala nam na spoglądanie przez samolot, przez sensory, które posiada - opisał. Potwierdził też, że dzięki niemu jest w stanie widzieć wszystko, co jest dookoła samolotu, również na dole.

Supernowoczesny hełm lotniczy HMDS Gen III pozwala widzieć przez ściany i podłogę myśliwca Źródło zdjęcia: dvidshub - Jymil Licorish

Pełna zdolność operacyjna F-35. Dowódca bazy: walczymy, żeby to był przyszły rok

O to, czy w piątek wszystko poszło zgodnie z planem, był pytany podpułkownik Krzysztof Duda, dowódca 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku i pilot. - Tak, wszystko poszło tak, jak powinno. Jestem bardzo zadowolony z kwestii organizacyjnych. Wszyscy goście (...) są bardzo zadowoleni, w tym goście zagraniczni, których mieliśmy - przekazał.

Pełna zdolność operacyjna F-35. Duda: walczymy, żeby to był przyszły rok Źródło: TVN24

Duda mówił następnie o tym, kiedy myśliwce F-35 osiągną pełną zdolność operacyjną i bojową. - Walczymy, żeby to był przyszły rok. To jest dosyć złożony proces i on składa się z kilku etapów. Pierwszy etap to jest wdrożenie samych maszyn, a drugi to jest budowanie zdolności ludzi. To już nie dotyczy tylko i wyłącznie personelu latającego, ale też i grupy obsługi technicznej - powiedział.

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