Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
WOŚP 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

"Utraciłem zaufanie". Kulisy odwołania Leo

Aleksandra Leo
Śliż o Leo: utraciłem zaufanie
Źródło: TVN24
Utraciłem zaufanie do Aleksandry Leo - powiedział w piątek w "Faktach po Faktach" Paweł Śliz, szef klubu parlamentarnego Polski 2050, tłumacząc swoją decyzję o odwołaniu jej z funkcji wiceprzewodniczącej. Opisał też okoliczności, jakie temu odwołaniu towarzyszyły.

W środę przewodniczący klubu parlamentarnego Polska 2050 Paweł Śliz podpisał zarządzenie o odwołaniu posłanki Aleksandry Leo z funkcji wiceszefowej klubu.

"Opcja atomowa" w Polsce 2050 i porównanie do Tuska. Ujawniamy plan frakcji Hołowni
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Opcja atomowa" w Polsce 2050 i porównanie do Tuska. Ujawniamy plan frakcji Hołowni

Arleta Zalewska, Patryk Michalski

"Koleżanka Leo przygotowała uchwałę..."

Pytany, dlaczego zdecydował się na taki krok, odparł, że jest to jego kompetencja jako przewodniczącego klubu, "który może dobierać sobie swoich najbliższych współpracowników".

Dopytywany, za co dokładnie zdymisjonował Leo, stwierdził: - Utraciłem zaufanie.

Kłopotliwy uścisk ręki posłów Polski 2050 w studiu TVN24
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Kłopotliwy uścisk ręki posłów Polski 2050 w studiu TVN24

Jak mówił, podjął tę decyzję w środę wieczorem. Dodał, że w czwartek miał bardzo "bardzo osobistą, trudną sytuację" rodzinną.

- W trakcie mojej nieobecności, wbrew moim zaleceniom i prośbom, które skierowałem do innego członka prezydium, żebyśmy przegadali wybory do Rady Krajowej przedstawicieli parlamentu w ramach prezydium, w czwartek, kilkadziesiąt minut przed pogrzebem, dostaję wiadomość, że koleżanka Leo przygotowała uchwałę o przeprowadzeniu wyborów - powiedział Śliz, dodając, że posłanka zrobiła to "w porozumieniu z innym członkiem prezydium, nie informując pozostałych członków prezydium".

Na uwagę prowadzącego, że w środę wygasły mandaty przedstawicieli klubu w Radzie Krajowej, Śliz odparł: - I ja te wybory miałem zamiar przeprowadzić zgodnie z obowiązującym regulaminem klubu, na posiedzeniu Sejmu.

Posłanka Leo tłumaczyła swoją decyzję w czwartkowym wydaniu programu "Tak jest".

Czy Śliz wybaczył Leo? "Oczywiście, że tak"
Źródło: TVN24

"Trzeba umieć sobie wybaczać"

- Można było z tym poczekać do piątku - stwierdził. - Można było zrobić to, o co poprosiłem tego członka prezydium: przegadajmy temat na prezydium, jak to zorganizować. Mimo że ta osoba miała tę wiedzę, zrobione zostało to inaczej - powiedział, nie precyzując, o kim mowa.

Dodał, że "trzeba umieć ze sobą rozmawiać, trzeba umieć sobie wybaczać". Zapytany, czy wybaczył Aleksandrze Leo, odpowiedział bez zastanowienia: - Oczywiście, że tak.

- Jest mi smutno, ale jestem w stanie z każdym porozmawiać - zapewnił Śliz.

Kryzys w Polsce 2050

W Polsce 2050 trwa spór o to, kto ma zostać nowym przewodniczącym partii.

12 stycznia odbyła się druga tura wewnętrznych wyborów. Zmierzyły się w niej Paulina Hennig-Kloska i Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Głosowanie zostało anulowane ze względu na "problemy techniczne".

19 stycznia Rada Krajowa Polski 2050 zdecydowała, że druga tura zostanie powtórzona. Ma się ona odbyć do 31 stycznia, ale data nie została jeszcze ogłoszona.

Autorka/Autor: momo/lulu

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Leszek Szymański/PAP

Udostępnij:
TAGI:
Polska 2050PolitykaTVN24Fakty po Faktach
Czytaj także:
Wyrok sądu
Zwrot w sprawie Polki oskarżonej przez męża o porwanie dzieci i zatrzymanej w Niemczech
Szczecin
Bez kitu
Wyjątkowi goście w studiu. Małgorzata Rozenek-Majdan wystąpiła w ich imieniu
Polska
imageTitle
Żurek w formie olimpijskiej. Wygrał zawody Pucharu Świata
EUROSPORT
23 1925 fpf cl-0002
Domański: to jest tutaj najważniejsze
BIZNES
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, Paulina Henning-Kloska
Hołownia "zaprosił jedną i drugą", ale do spotkania nie doszło. "Nie zrezygnował"
Polska
Skutki wypadku na Wirażowej
Wypadł z jezdni, uderzył w trzy samochody, pędził bez prawa jazdy
WARSZAWA
shutterstock_2087426638
Minister: Polska wśród największych darczyńców na świecie
BIZNES
imageTitle
Reprezentant Polski wrócił do Ekstraklasy po ponad dekadzie
EUROSPORT
smartfon, laptop, telefon, cyberbezpieczeństwo
"Oszustwa na rezerwację". Eksperci alarmują
BIZNES
Tramwaje Warszawskie dołączyły do licytacji WOŚP
Przejazd zabytkowym tramwajem i nadanie imienia myszojeleniowi
WARSZAWA
fabryka samochodów, aut
Sektor na wstecznym. "Europa nie może tego lekceważyć"
BIZNES
Politycy i funkcjonariusze podkreślają, że umowa z Rosją była niezbędna przy wycofywaniu polskiego kontyngentu z Afganistanu
Polski generał o "wyrazie twarzy amerykańskich dowódców"
Polska
Śnieżyce atakują w USA
Temperatura odczuwalna do nawet -45 stopni. "Pozostańcie w domach"
METEO
Donald Trump na spotkaniu w Białym Domu
Biały Dom skomentował kontrowersyjne słowa Trumpa
Wybuch butli z gazem i pożar domu pod Wyszkowem
Siła eksplozji wyrzuciła mężczyznę z budynku
WARSZAWA
imageTitle
Walkower na skoczni. "Oj, był rzucony ręcznik, obraził się"
EUROSPORT
Zima noc śnieg
Przed nami mroźna noc
METEO
WOŚP 2026 na świecie
Zagraniczne sztaby WOŚP w pełnej gotowości
WOŚP 2026
imageTitle
Jest co oglądać przed meczem Świątek. Plan transmisji 7. dnia Australian Open
Najnowsze
Politycy, w tym premier Donald Tusk w bazie Ghanzi wzięli udział w ceremonii pożegnania pięciu żołnierzy, którzy zginęli w wybuchu miny-pułapki (Bagram, Afganistan, 22 grudnia 2011 rok)
Tusk przypomniał słowa, które usłyszał od amerykańskich oficerów
Polska
imageTitle
Handel narkotykami i udział w zabójstwach. Były olimpijczyk aresztowany
Najnowsze
Powitanie trumny polskiego żołnierza
"Doszło do wymiany ognia", porucznik zginął. Jak 43 innych Polaków
Polska
Giełda, akcje, brokerzy, Korea Południowa, Seul
"Coś więcej niż sztorm doskonały". Ceny przekraczają psychologiczne granice
BIZNES
Obrady Sejmu
Zmiany w KRS. Jest decyzja Sejmu
Polska
WOŚP 2023
Jaka pogoda czeka nas w dzień finału WOŚP
METEO
tankowiec
Operacja na pełnym morzu. Nagranie z akcji
BIZNES
John Ratcliffe
Szef CIA w Warszawie. "Omówiliśmy sprawy bezpieczeństwa"
Polska
Mariuszowi Wiśniewskiemu zgotowano pod Ratuszem owacje
Trzęsienie ziemi w Poznaniu. Przeciwko prezydentowi stanęła cała rada i własna partia
Filip Czekała
Karol Nawrocki i Donald Trump w Davos
Sikorski zwrócił się do Nawrockiego po słowach Trumpa. Jest reakcja ludzi prezydenta
Polska
Marznące opady, ślisko, gołoledź
Chodniki i drogi skute lodem. Pomarańczowe alarmy w części kraju
METEO
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica