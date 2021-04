Dyrektor POLIN o "przekazie rodem z Protokołów mędrców Syjonu". Jest reakcja KUL

Sprawa dotyczy wypowiedzi księdza profesora Tadeusza Guza w trakcie wykładu 26 maja 2018 roku w Warszawie. "My wiemy, kochani państwo, że tych faktów, jakimi były mordy rytualne, nie da się z historii wymazać. Dlaczego? Dlatego, że my, polskie państwo, w naszych archiwach, w ocalałych dokumentach, mamy na przestrzeni różnych wieków – wtedy, kiedy Żydzi żyli razem z naszym narodem polskim – my mamy prawomocne wyroki po mordach rytualnych" - powiedział wtedy ksiądz profesor Guz.