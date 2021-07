"Jeżeli PiS nie będzie wywiązywało się z umowy, to rzucę mandat już w tej kadencji i wrócę do domu"

Będę współpracował z PiS pod warunkiem, że zanim dojdzie do jakiegoś kroku z mojej strony, partia musi wykonać krok w moją stronę i najpierw uchwalić ustawę antykorupcyjną - powiedział w "Kropce nad i" lider Kukiz'15 Paweł Kukiz. Te dwa ugrupowania zawarły w ubiegłym miesiącu umowę o współpracy programowej. Kukiz zapowiedział, że jeżeli PiS "nie będzie wywiązywało się z tej umowy - czyli nasza ustawa w zamian za kilka ich", to złoży swój mandat poselski jeszcze w tej kadencji.

W połowie czerwca Kukiz'15 zawarło umowę z Prawem i Sprawiedliwością w sprawie współpracy programowej . - To jest porozumienie, które zakłada, iż my poprzemy szereg ustaw ważnych dla programu Kukiz'15 (...), a nasi koledzy będą wspierać Polski Ład - mówił wówczas prezes PiS Jarosław Kaczyński na konferencji z Pawłem Kukizem. Dodał, że wśród ustaw, które poprze PiS, znajdzie się "antykorupcyjna, o dniu referendalnym i o sędziach pokoju". Dodał, że ta ostatnia "została już przygotowana".

"Partia musi wykonać krok w moją stronę"

- Będę z tą partią współpracował pod warunkiem, że zanim dojdzie do jakiegoś kroku z mojej strony, partia musi wykonać krok w moją stronę i najpierw uchwalić moją ustawę antykorupcyjną - mówił polityk. - Wtedy ja pomagam im uchwalić kilka ich z Polskiego Ładu, potem muszą uchwalić ustawę antysitwową, potem ja znowu im pomagam, potem muszą ustalić sędziów pokoju i tak dalej na zasadzie pewnej wymiany - wyjaśniał.

Według Kukiza, jeżeli politycy PiS chcą "uchwalić część swojego Polskiego Ładu korzystając z innych posłów spoza swojego ugrupowania, to muszą zrobić krok w kierunku tych posłów czy tej grupy politycznej". - Mają uchwalić nasze ustawy, które spowodują zwiększenie transparentności - oświadczył.

Pytany, czy mógłby się znaleźć na liście PiS w przyszłości jako kandydat w wyborach, odparł: - To zależy.

- Jeżeli Prawo i Sprawiedliwość nie będzie wywiązywało się z tej umowy - czyli nasza ustawa w zamian za kilka ich, potem znowu nasza, znowu ich - jeżeli w pewnym momencie to się gdzieś tam skończy, to ja po prostu rzucę mandat już w tej kadencji i wrócę do domu - powiedział lider Kukiz'15.