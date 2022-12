Kuba Sienkiewicz z kartą mobilizacyjną. "Kategorię A miałem czterdzieści lat temu"

Kuba Sienkiewicz, lider zespołu Elektryczne Gitary przekazał w mediach społecznościowych, że otrzymał kartę mobilizacyjną. - Karta zobowiązuje mnie do stawienia się natychmiast w momencie ogłoszenia mobilizacji - tłumaczył w rozmowie z TVN24. Zaznaczył, że wojskową "kategorię A miał czterdzieści lat temu". - W międzyczasie sporo się w moim stanie zdrowia zmieniło - dodał.

Kuba Sienkiewicz zamieścił w internecie swoje zdjęcie z dokumentem, które według opisu jest kartą mobilizacyjną. Lider zespołu Elektryczne Gitary napisał: "Biorą już rocznik 61. Cieszę się z tego. To jest bardzo dobry rocznik. O dużej wartości bojowej. Damy radę. Jak w 1939". Sienkiewicz jest lekarzem neurologiem. Posiada stopień naukowy doktora nauk medycznych.

Sienkiewicz: karta zobowiązuje mnie do stawienia się w momencie ogłoszenia mobilizacji

W rozmowie z TVN24 we wtorek Kuba Sienkiewicz odniósł się do faktu otrzymania dokumentu mobilizacyjnego. - Karta zobowiązuje mnie do stawienia się natychmiast w momencie ogłoszenia mobilizacji. Nie będę zdradzał szczegółów, w jakie miejsce, bo musiałbym ujawnić prawdopodobnie tajemnicę wojskową, ale mam się zgłosić natychmiast lub czwartego dnia po ogłoszeniu mobilizacji, do godziny 10 - tłumaczył.

Lider Elektrycznych Gitar mówił o swoim doświadczeniu z wojskiem sprzed lat. - Wezwano mnie do jednostki w Mrągowie, już nieistniejącej, bym przebadał w ciągu trzech dni 600 poborowych i 200 osób kadry. Wyszedłem po tamtych trzech dniach dosłownie wymięty - wspominał.

"Wezwanie nie jest jednoznaczne z powołaniem" TVN24

- Wykorzystanie tak zwanej pasywnej rezerwy to jest mobilizacja osób, które mają do 55. roku życia, odbyły służbę i złożyły przysięgę. Tylko że ja przysięgałem stać na straży sojuszu Ludowego Wojska Polskiego i ZSRR. Nie ma już ani jednego, ani drugiego. A to, że mobilizuje się osobę 61-letnią, tak jak ja, prawdopodobnie nie jest niczym dziwnym z uwagi na moje kierunkowe wykształcenie - dodał.

Sienkiewicz: kategorię A miałem czterdzieści lat temu

- Oczywiście możemy sobie żartować, ale sprawa jest poważna - zaznaczył Sienkiewicz. - Współczesna wojna konwencjonalna, jak pokazała inwazja Rosji na Ukrainę, to starcie wysokich technologii, które niszczą cele w jednym momencie - podkreślił. Zaznaczył, że "jako obywatel nie ma zaufania do polskiego rządu, czy służy dobrze polskiej armii".

- Kategorię A miałem czterdzieści lat temu. W międzyczasie sporo się w moim stanie zdrowia zmieniło - dodał lekarz i muzyk.

Ppłk Justyna Balik o powołaniach do wojska w 2023 roku

Pytany, czy ktoś z jego znajomych również otrzymał kartę mobilizacyjną, Sienkiewicz odparł, że nie ma takich sygnałów. - Jestem w kontakcie z kilkoma osobami z mojego rocznika medycznego. Jest to niewiele osób, więc próbka nie jest reprezentatywna, natomiast myślę, że skoro na razie wśród osób znanych mi tylko ja otrzymałem, to może należy popytać muzyków - żartował lider zespołu Elektryczne Gitary w rozmowie z TVN24.

Wojsko wzywa na ćwiczenia

Karta mobilizacyjna to dokument potwierdzający wyznaczenie żołnierza rezerwy na przydział mobilizacyjny. Ta, którą pokazał w internecie Kuba Sienkiewicz, posiada nadrukowany czerwony pasek, co oznacza, że zobowiązuje do stawienia się do czynnej służby wojskowej w terminie określonym na karcie po otrzymaniu wiadomości o ogłoszeniu mobilizacji lub po otrzymaniu karty powołania do czynnej służby wojskowej.

Na początku grudnia resort obrony narodowej ogłosił plany powołania na ćwiczenia wojskowe w 2023 roku do 200 tysięcy osób znajdujących się obecnie w rezerwie. Powołane mogą zostać wszystkie osoby, które mają uregulowany stosunek do służby wojskowej i znajdują się w pasywnej rezerwie. Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji tłumaczyło przy tym, że w zdecydowanej większości powoływane będą osoby, które odbyły wcześniej szkolenie wojskowe.

Konferencja pułkownika Mirosława Brysia TVN24

Pułkownik Mirosław Bryś, szef Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji, na konferencji wyjaśniał, że wezwania dla osób, które dotychczas nigdy nie odbyły przeszkolenia wojskowego, mają być "minimalne" i dotyczyć osób posiadających specjalności, "które z punktu widzenia wojska są bardzo ważne". Sprecyzował, że chodzi o "biały personel, czyli lekarzy, pielęgniarki, sanitariuszy czy też informatyków, kierowców, prawników".

