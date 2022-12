Kuba Sienkiewicz odebrał kartę mobilizacyjną. "Nie grałem jeszcze nigdy w orkiestrze wojskowej"

Kuba Sienkiewicz zamieścił w internecie wpis, do którego dołączył swoje zdjęcie z dokumentem, który według opisu jest kartą mobilizacyjną. Lider zespołu Elektryczne Gitary napisał: "Biorą już rocznik 61. Cieszę się z tego. To jest bardzo dobry rocznik. O dużej wartości bojowej. Damy radę. Jak w 1939".

Karta mobilizacyjna to dokument potwierdzający wyznaczenie żołnierza rezerwy na przydział mobilizacyjny. Ta, którą pokazał w internecie Kuba Sienkiewicz, posiada nadrukowany czerwony pasek, co oznacza, że zobowiązuje do stawienia się do czynnej służby wojskowej w terminie określonym na karcie po otrzymaniu wiadomości o ogłoszeniu mobilizacji lub po otrzymaniu karty powołania do czynnej służby wojskowej.