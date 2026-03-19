"Wszystko miało być owiane tajemnicą". Kto zarabia na marce Nowrocky

Sulowski: właściciel spółki Nowrocky robił wiele, żebyśmy go nie odnaleźli
Kim dla Karola Nawrockiego jest Maciej Bartasun, właściciel spółki, która sprzedaje gadżety z logotypem Nowrocky? Na to pytanie odpowiada Kacper Sulowski przy współpracy Kajetana Kowalika w reportażu "Prezydenckie przysługi", który jest dostępny w TVN24+. Bartasun "robił wiele, żebyśmy go nie odnaleźli" - mówił Sulowski w TVN24.

11 milionów złotych - tyle musiałby wydać na reklamę właściciel sklepu z odzieżą Nowrocky, aby osiągnąć rozgłos porównywalny z tym, jaki przetoczył się przez polskie media, gdy prezydent Karol Nawrocki publicznie pokazał się w koszulce i czapce ze stylizowanym napisem Nowrocky.

"Środki niemożliwe do zdobycia". Kariery znajomych prezydenta

Choć sam prezydent i jego otoczenie zaprzeczają, że Nawrocki wykorzystuje urząd do promowania marki, faktem jest, że prezydent publicznie pokazywał się w odzieży Nowrocky. Z rozsławionym przez prezydenta sklepem z odzieżą są związane bliskie mu osoby i bliscy współpracownicy, w tym przyjaciele z ringu. Polityczne i towarzyskie związki marki Nowrocky prześwietlił Kacper Sulowski przy współpracy Kajetana Kowalika, a efekt ich pracy można zobaczyć już teraz w TVN24+.

Sulowski: to wszystko miało być owiane tajemnicą

- Od początku tej afery, czyli w zasadzie od otwarcia Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Mediolanie, kiedy to prezydent Nawrocki paradował na państwowej wizycie w ubraniach marki Nowrocky, zastanawialiśmy się, kto tak naprawdę za nią stoi - opisywał Sulowski na antenie TVN24 w czwartek.

Jak mówił, wiadomo było, że znak towarowy Nowrocky zgłosiła siostra prezydenta Nina Nawrocka, a przy rejestracji spółki pomagał pełnomocnik, z którym Nawrocki współpracował najpierw w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, a później w IPN. - Brakowało nam tej kluczowej informacji, kim dla Karola Nawrockiego jest sam właściciel, Maciej Bartasun - powiedział autor reportażu "Prezydenckie przysługi".

Siostra prezydenta, zaprzyjaźniony prawnik, młody deweloper i znikające zdjęcia
- Postanowiliśmy sprawdzić, kim naprawdę jest [Bartasun - red.] dla Karola Nawrockiego i skąd panowie się znają - mówił. -Przejechaliśmy setki kilometrów, szukaliśmy go w całej Polsce, a Maciej Bartasun, czyli osoba, która zarabia na tym, że Karol Nawrocki chodzi w jego ubraniach podczas państwowych wizyt, robił wiele, żebyśmy go nie odnaleźli. To wszystko miało być owiane tajemnicą - wspomniał.

Usunął profile, spółkę zarejestrował w biurze wirtualnym

Sulowski zauważył, że Bartasun usunął swoje profile z mediów społecznościowych, a spółkę zarejestrował w biurze wirtualnym, tak, by trudniej było skojarzyć ją z konkretnym adresem. - Adres do doręczeń w dokumentach rejestrowych podał do mieszkania swoich rodziców w Kętrzynie - mówił. - Używał różnych sposobów i trików, tak, by do niego nie dojść - powiedział Sulowski.

Skąd Bartasun zna się z Nawrockim? - Wielotygodniowe śledztwo doprowadziło nas do jednego konkretnego miejsca, mianowicie do klubu bokserskiego Ring3city w Gdańsku - mówił dalej autor reportażu "Prezydenckie przysługi".

"Analiza informacji" i brak odpowiedzi na kluczowe pytanie. Kancelaria prezydenta o spółce Nowrocky
Jak opisywał, wszystko to, co zadziało się z ekspozycją marki Nowrocky po otwarciu Zimowych Igrzysk Olimpijskich, kosztowałoby właściciela firmy 11,5 miliona złotych. - Tyle kolega prezydenta musiałby zapłacić, gdyby musiał zapłacić za taką reklamę, ale dostał ją za darmo - mówił Sulowski.

- Znak towarowy, który zgłosiła Nina Nawrocka, jest zgłoszony w Urzędzie Patentowym, ale trwa w tej chwili okres sprzeciwowy. To znaczy, że znak nie jest jeszcze zarejestrowany - wyjaśnił. - 23 marca, czyli w poniedziałek, jeżeli nikt nie zgłosi tego sprzeciwu, najprawdopodobniej znak zostanie zarejestrowany i to będzie oznaczało, że Nina Nawrocka będzie mogła bez przeszkód pobierać opłaty licencyjne za użytkowanie tego właśnie znaku do komercyjnego użytku - zdradził.

Autorka/Autor: Kuba Koprzywa /akw

Czytaj także:
broker, giełda, wall street, stock exchange
Ceny szukają sufitu. "Wcale nie będzie szaleństwem"
BIZNES
Kontrole straży miejskiej w SCT
Auta z zagranicznymi tablicami w strefie czystego transportu. "Specyficzna sytuacja"
WARSZAWA
Joe Kent
Media: jest dochodzenie FBI po dymisji człowieka Trumpa
Świat
imageTitle
Nietypowe wyzwanie Świątek i Sabalenki. Górą Polka
EUROSPORT
pap_20230903_1KB
Wiceszef klubu PiS: poinformowałem Włosowicza o wykluczeniu
Polska
Premier Słowacji Robert Fico
Fico: Polakom opłacało się tankować, wyschły dziesiątki stacji paliw
BIZNES
Adam Glapiński
Pierwsza taka kontrola w NBP. W tle "kreatywne podejścia do rezerw złota"
Polska
Policyjny kogut nocą
O 1 w nocy stracił prawo jazdy
WARSZAWA
Uderzył w jadący za nim samochód
12-latek za kierownicą ładowarki zderzył się z autem. "Pomyliły mu się przyciski"
Białystok
Wypadek na DK 62 pod Radziejowem
Po uderzeniu busa traktor rozpadł się na części
Kujawsko-Pomorskie
Lądował śmigłowiec LPR (zdjęcie ilustracyjne)
Zmasakrowana szyja i klatka piersiowa. Zginął podczas pracy z piłą motorową
Szczecin
Upały w Kalifornii. Surferzy szukają ochłodzenia w oceanie
Jest zima, a na termometrach ponad 40 stopni. Ten upał zapisuje się w historii
METEO
Viktor Orban
"On nas zdradził". Premier ostro o Orbanie
Świat
Czarzasty
Marszałek Sejmu zdecydował w sprawie projektu prezydenta
Polska
Aplikacja DeepSeek zadebiutowała w styczniu
Potężny model wywołał poruszenie. Twórca ujawnia kulisy projektu
BIZNES
Mężczyzna wszedł do sklepu
Twierdził, że alkohol pił po kolizji. Nie wiedział o jednym
WARSZAWA
Przemysław Czarnek podczas spotkania w Lubartowie
To nie "wuj na weselu", to strateg. Językoznawczyni słucha Czarnka
Anna Winiarska
W niedzielę wystartuje Półmaraton Warszawski
Na starcie stanie 25 tysięcy biegaczy
WARSZAWA
Rosyjscy żołnierze w obwodzie kurskim
"Najwyższa dzienna strata" Rosjan w tym roku. Ukraina: wróg nie rezygnuje
Świat
imageTitle
Świątek w starciu z Linette. Kiedy polski hit Miami Open?
EUROSPORT
Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty
"Niedoróbki", "braki formalne", zmiana w ostatniej chwili. Kulisy decyzji
Patryk Michalski
imageTitle
Trafił przez niemal całe boisko. Nie taki był jego zamiar
EUROSPORT
Samorządowcy skierują wnioski do UOKiK o zbadanie polityki Orlenu w zakresie kształtowania cen paliw
Domański: to wymaga naprawdę bardzo uważnej obserwacji
BIZNES
50 min
Karol Nawrocki
Nawrocki pisze do Czarzastego. "Demonstracyjne"
News Michalskiego
Ewa Zajączkowska-Hernik: "Rząd Tuska zgodził się na ETS2". Nieprawda
Zajączkowska-Hernik: "rząd Tuska zgodził się na ETS2". A naprawdę?
Michał Istel
fabryka meble stolarnia shutterstock_1077995486
Najnowsze dane z przemysłu
BIZNES
W szpitalu w Ciechanowie zauważono braki w lekach (zdjęcie ilustracyjne)
Zgłosili się do szpitala, oboje mieli rany zadane nożem
WARSZAWA
"Pakunek" okazał się elementem szkolnego projektu należącym do grupy dzieci
Podejrzany pakunek koło sklepu. Zaskakujący finał policyjnej akcji
Rzeszów
Antyrządowy protest w stolicy Iranu, Teheranie, 8 stycznia 2026 roku
Skazani za "działania na rzecz reżimu syjonistycznego i USA". Wykonano egzekucję
Świat
pieniądze kasa pln portfel shutterstock_2684073217
Tyle przeciętnie zarabiamy. "Powiało chłodem"
BIZNES
Zwiń opisWięcej

