Kto kandydatem PiS na premiera? Na nich postawiłby Sasin

W poniedziałek w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 Jacek Sasin rozmawiał o potencjalnym kandydacie PiS na premiera w związku z zaplanowanymi na 2027 rok wyborami parlamentarnymi. Był pytany między innymi, czy według niego może być to któryś z "panów na 'B'" - czyli szef prezydenckiej kancelarii Zbigniew Bogucki albo poseł Tobiasz Bocheński.

- Obaj są na pewno bardzo ciekawą propozycją personalną, bardzo dobrą. I na jednego, i na drugiego chętnie bym postawił, gdyby to była moja decyzja - przyznał. Dodał też, że jego zdaniem obaj doskonale nadają się na bycie "lokomotywą wyborczą" partii, jednak - jak zaznaczył - nie ma w tej chwili decyzji w tej sprawie.

Sasin dopytywany, który z nich mógłby wygrać, odpowiedział: - Nie ma sensu takie obstawianie. Wygra kandydat Prawa i Sprawiedliwości.

"Polacy chętnie głosują na konkretną twarz"

Sasin był również pytany o niedawne słowa prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, który - jak informowali w ubiegłym tygodniu w "Podcaście politycznym" w TVN24+ Arleta Zalewska i Konrad Piasecki - powiedział, że premierem musi być ktoś młody, w wieku poniżej 50 lat.

- Jak się jest w polityce, to nie tylko po to, żeby być premierem. Mam luz w tej sprawie, tak bym powiedział, że takich aspiracji nie zgłaszałem i nie zgłaszam. Naprawdę nie jest to coś, co mnie szczególnie pociąga - powiedział gość TVN24.

Przypomniał następnie, że przez 4 lata pełnił funkcję wicepremiera i widział, na czym polega praca szefa rządu. - Jeśli komuś się wydaje, że to jest takie miłe, przyjemne i każdy by chciał taką pracę wykonywać, to muszę powiedzieć, że tak nie jest - przyznał.

Sasin dopytywany, czy według niego sprowadzanie wybory kandydata na premiera do kwestii wieku ma sens, stwierdził, że "to wynika też z pewnych oczekiwań społecznych". Zaznaczył również, że bez względu na upodobania w Polsce wybory mają charakter personalny. - Polacy chętnie głosują na konkretną twarz, a nie na programy partyjne, polityczne, loga partyjne - powiedział.

