Rozłam w PiS Adam Bielan "zjadł zęby na sprawach europejskich", przed Tobiaszem Bocheńskim "jeszcze dużo nauki" Justyna Sochacka |

Szynkowski vel Sęk o tym, kto byłby lepszym kandydatem na szefa Europejskiej Partii Konserwatystów i Reformatorów Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Tomasz Gzell/PAP

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Zwolennicy Mateusza Morawieckiego zebrali się w piątek na konferencji "Rozwój+Wy", organizowanej przez nowy klub parlamentarny Rozwój Plus. Reporter TVN24 Sebastian Napieraj zapytał obecnego tam posła Szymona Szynkowskiego vel Sęka o nieoficjalne informacje Politico, że europosłowie PiS Adam Bielan i Tobiasz Bocheński mają być kandydatami na szefa Europejskiej Partii Konserwatystów i Reformatorów w Parlamencie Europejskim po rezygnacji z tej funkcji byłego premiera.

Poseł Rozwoju Plus ocenił, że "nie byłoby dobrze, gdyby efektem intryg wewnątrzpartyjnych wymierzonych w Mateusza Morawieckiego było to, że Polak traci to stanowisko".

Tłumaczył przy tym, że Morawiecki "zrezygnował z tej funkcji, chcąc przeciąć szybko jakiekolwiek spekulacje, oddał się do dyspozycji". - A teraz co będzie dalej? Na pewno warto kibicować rozwiązaniom, w których Polak pozostałby na tym stanowisku - powiedział.

Spotkanie "Rozwój+Wy" z sympatykami stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego Spotkanie "Rozwój+Wy" Źródło zdjęcia: Paweł Supernak/PAP Spotkanie "Rozwój+Wy" Źródło zdjęcia: Paweł Supernak/PAP Spotkanie "Rozwój+Wy" Źródło zdjęcia: Paweł Supernak/PAP Spotkanie "Rozwój+Wy" Źródło zdjęcia: Paweł Supernak/PAP Spotkanie "Rozwój+Wy" Źródło zdjęcia: Paweł Supernak/PAP Spotkanie "Rozwój+Wy" Źródło zdjęcia: Paweł Supernak/PAP Spotkanie "Rozwój+Wy" Źródło zdjęcia: Paweł Supernak/PAP Spotkanie "Rozwój+Wy" Źródło zdjęcia: Paweł Supernak/PAP Spotkanie "Rozwój+Wy" Źródło zdjęcia: Paweł Supernak/PAP Spotkanie "Rozwój+Wy" Źródło zdjęcia: Paweł Supernak/PAP Spotkanie "Rozwój+Wy" Źródło zdjęcia: Paweł Supernak/PAP Spotkanie "Rozwój+Wy" Źródło zdjęcia: Paweł Supernak/PAP Spotkanie "Rozwój+Wy" Źródło zdjęcia: Paweł Supernak/PAP Spotkanie "Rozwój+Wy" Źródło zdjęcia: Paweł Supernak/PAP Spotkanie "Rozwój+Wy" Źródło zdjęcia: Paweł Supernak/PAP Spotkanie "Rozwój+Wy" Źródło zdjęcia: Paweł Supernak/PAP Spotkanie "Rozwój+Wy" Źródło zdjęcia: Paweł Supernak/PAP Spotkanie "Rozwój+Wy" Źródło zdjęcia: Paweł Supernak/PAP Spotkanie "Rozwój+Wy" Źródło zdjęcia: Paweł Supernak/PAP Spotkanie "Rozwój+Wy" Źródło zdjęcia: Paweł Supernak/PAP Spotkanie "Rozwój+Wy" Źródło zdjęcia: Paweł Supernak/PAP Spotkanie "Rozwój+Wy" Źródło zdjęcia: Paweł Supernak/PAP Spotkanie "Rozwój+Wy" Źródło zdjęcia: Paweł Supernak/PAP Spotkanie "Rozwój+Wy" Źródło zdjęcia: Paweł Supernak/PAP

Kto byłby lepszym kandydatem na szefa EKR?

Szynkowski vel Sęk dopytywany, czy lepszym kandydatem byłby Bielan czy Bocheński, odparł, że ten pierwszy. - Dłużej znam Adama Bielana. Wiem o jego kompetencjach, wiem o jego doświadczeniu europarlamentarnym. To człowiek, który zjadł zęby na sprawach europejskich, w europarlamencie, na sprawach politycznych - mówił Szynkowski vel Sęk.

- Tobiasz Bocheński to osoba zupełnie nowa w polityce. Jest w PiS-ie od niedawna, w europarlamencie od niedawna. Jest w ogóle od niedawna politykiem, więc wydaje mi się, że chyba jeszcze dużo nauki przed nim, a Adam Bielan to doświadczony polityk, na tę funkcję na pewno predestynowany - ocenił. Zaznaczył, że to opinia człowieka, który "stara się oceniać tą rzeczywistość raczej z zewnątrz".

Adam Bielan i Tobiasz Bocheński Źródło zdjęcia: Tomasz Gzell/PAP

Mateusz Morawiecki zrezygnował z funkcji szefa Europejskich Konserwatystów i Reformatorów

Europoseł Piotr Mueller (Rozwój Plus) informował we wtorek, że "w związku z wykluczeniem z Prawa i Sprawiedliwości" Morawiecki złożył rezygnację z funkcji przewodniczącego Europejskich Konserwatystów i Reformatorów.

Partia EKR (ECR) poinformowała, że obowiązki przewodniczącego przejął Carlo Fidanza, członek partii Bracia Włosi.

Rzecznik partii Rafał Bochenek przekazał, że prezes Jarosław Kaczyński "będzie rekomendował nowego kandydata na szefa EKR".