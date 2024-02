Znamy nazwiska pięciorga kandydatów na stanowisko prokuratora krajowego

W zeszły piątek upłynął termin zgłaszania kandydatów w konkursie na stanowisko prokuratora krajowego. Jak już wcześniej zapowiadał resort sprawiedliwości, w środę poinformowano o liście zakwalifikowanych do udziału w tym konkursie. W środowym komunikacie MS przekazano, że wszystkich pięcioro kandydatów, których zgłoszenia wpłynęły do resortu, spełniło wymagania formalne. Tym samym kandydatami na prokuratora krajowego są: zastępca prokuratora krajowego Dariusz Korneluk; prokurator Prokuratury Regionalnej w Warszawie, delegowana do Prokuratury Krajowej Katarzyna Kwiatkowska; prokurator okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim Agnieszka Leszczyńska; prokurator Prokuratury Regionalnej w Krakowie, delegowany do Prokuratury Krajowej Jacek Skała; prokurator Prokuratury Rejonowej Warszawa–Mokotów Ewa Wrzosek. "Wszyscy wymienieni wyżej kandydaci na prokuratora krajowego przejdą rozmowy kwalifikacyjne, które odbędą się 26 lutego 2024 r. o godz. 10" - poinformowało MS.