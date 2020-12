"Tylko powiedz to każdemu". Ludzie Kościoła po stronie ofiar pedofilii

Niezwykła akcja zwykłych księży, zakonników i sióstr zakonnych - "Tylko powiedz to każdemu". Tytuł nawiązuje do filmu braci Sekielskich. Tym razem zainspirował ich ojciec Paweł Gużyński. Szybko odpowiedzieli na jego wezwanie i stanęli po stronie ofiar pedofilii i przeciwko nadużyciom seksualnym w Kościele. Nie godzą się na milczenie polskich duchownych i hierarchów Kościoła i na słowa o. Tadeusza Rydzyka. Materiał magazynu "Polska i Świat".

Ofiara księdza, który molestuje dzieci, swoje rany leczy całe życie. Radzi sobie jeszcze gorzej, kiedy z ust duchownych - mówiących do polityków i telewizyjnych kamer - słyszy słowa podobne do tych, które wypowiedział o. Tadeusz Rydzyk.

- To, że ksiądz zgrzeszył, no zgrzeszył. A kto nie ma pokus? Niech się pokaże – stwierdził redemptorysta.

- Przestańmy się zachowywać jak wytresowane w seminariach zwierzęta. Zacznijmy się zachowywać jak ludzie Ewangelii, zdolni do tego, żeby skonfrontować się z całym światem, nawet wtedy, kiedy spotkają mnie za to konsekwencje – mówi dominikanin o. Paweł Gużyński.

Wsparcie dla ofiar księży pedofilów ojciec Gużyński wyraził w klipie, w którym "zwykli duchowni" cytują Ewangelię. Do udziału w kampanii dominikanin zaprosił duchownych, którzy podpisali się pod "Apelem zwykłych księży" - gdzie jasno mówią, że sprzeciwiają się między innymi wykorzystywaniu religii do celów politycznych.

Wśród nich jest ksiądz Wojciech Lemański - były proboszcz parafii w Jasienicy, który krytykował ostre wypowiedzi biskupów o in vitro i postulował potrzebę dialogu polsko-żydowskiego. Za taką działalność arcybiskup Henryk Hoser zawiesił go na cztery lata. - Tym apelem dołączamy do matek, do nauczycielek, które powiadomione przez dzieci, informowały plebanie, kurie o tym, że taki ksiądz-drapieżnik się ujawnił i często wracały z niczym do domów – zwraca uwagę ksiądz Wojciech Lemański.