Polska UOKiK reaguje na nagranie Książula z hotelu Paulina Borowska |

Paweł Radoliński o planowaniu podróży przez polskich turystów Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TatianaMara/Shutterstock

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Znany youtuber Książulo w zeszłym tygodniu pokazał swoim widzom pobyt w Hotelu Gołębiewski w Pobierowie. Mówił m.in. o tym, że w pokoju nie działała klimatyzacja. Gdy zmiana pokoju okazała się niemożliwa, zrezygnował z pobytu, domagając się zwrotu pieniędzy. Zarówno influencer, jak i hotel potwierdzili, że otrzymał zwrot kosztów.

UOKiK radzi, co robić w takiej sytuacji

UOKiK we wpisie opublikowanym we wtorek na Instagramie odniósł się do sprawy. "Nie działa klimatyzacja w hotelu? Książulo zgłosił sytuację obsłudze, zażądał zmiany pokoju. Jak nie udało się tego osiągnąć, poprosił o zwrot pieniędzy. Ty też masz prawo! Gdy coś jest niezgodne z umową - masz prawo do reklamacji" - brzmi treść posta.

UOKiK zauważył, że wśród sytuacji, które mogą oznaczać niewywiązanie się z umowy, jest oprócz zepsutej klimatyzacji także np. brudna łazienka, remont czy awaria wody. Takie sytuacje mogą być powodami do złożenia reklamacji.

Poradzono, by zrobić wtedy zdjęcia lub nagrać filmy, a swoje zastrzeżenia zgłosić od razu na miejscu. Należy też wyjaśnić obsłudze, jaki problem występuje i czego oczekujemy w zamian. "Możesz domagać się np. zmiany pokoju, obniżenia ceny lub skrócenia pobytu" - przypomniał urząd. Przedsiębiorca sam też może zaproponować coś w zamian, np. kolację czy darmowe spa.

Jeśli taka ścieżka nie przyniesie rezultatu, należy zgłosić reklamację w formie pisemnej.