Przydacz: nawet jeśli to byłby element rozmowy z księciem, nie miałbym upoważnienia, by o tym mówić

Brytyjski system jest skonstruowany w taki sposób, że król czy następca tronu publicznie o polityce nie mówi - powiedział w TVN24 Marcin Przydacz, prezydencki minister, odnosząc się do wizyty księcia Williama w Polsce. - Nawet gdyby temat ewentualnego wsparcia militarnego był przedmiotem rozmowy z księciem Williamem, nie miałbym upoważnienia, by dyskutować o tym publicznie - odpowiedział na pytanie prowadzącego.

Przydacz: nawet jeśli to byłby temat, nie mógłbym o tym mówić

- Tak się umówiliśmy ze stroną brytyjską, że nie podajemy do informacji publicznej, kto i dokładnie kiedy przylatuje. Taka była prośba strony brytyjskiej, jak rozumiem, także ze względów bezpieczeństwa - nie tylko bezpieczeństwa fizycznego, ale też wizerunkowego. My uszanowaliśmy prośbę brytyjskiego protokołu - tłumaczył prezydencki minister.

Pytany, czy w rozmowach z księciem Williamem mogą paść jakieś deklaracje dotyczące brytyjskiego wsparcia militarnego, gość "Rozmowy Piaseckiego" odparł: - Nawet gdyby to było przedmiotem rozmowy z księciem Williamem, nie miałbym upoważnienia, by dyskutować o tym publicznie.

Przydacz: Chiny mają dwie ścieżki. Piłka jest ciągle w grze

Jego zdaniem "piłka jest ciągle w grze, strona chińska jeszcze w pełni nie przesądziła co do prowadzenia swojej polityki w tym kontekście". - Z całą pewnością Władimir Putin o to zabiegał. Nie mamy wiedzy, jakich konkretnych argumentów używał i co zaoferował Chinom. Bo to, że chce i oczekuje wsparcia militarnego, nie ma wątpliwości. Rosja nie jest przygotowana na dłuższą metę do prowadzenia aktywnej operacji wojskowej i poszukuje innych partnerów - podkreślił gość TVN24.