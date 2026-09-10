Polska Czemu wrócili? "Amerykański sen" Harry'ego i Meghan nie powiódł się Adam Styczek |

Musil: Harry i Megan wrócili, bo "amerykański sen" się nie powiódł Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/DEAN LEWINS

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Król Karol III zatwierdził treść listu wysłanego przez Lorda Szambelana (ang. Lord Chamberlain), jednego z najwyższych rangą urzędników Pałacu, w sprawie książęcej pary Harry'ego i Meghan. "Obecny status księcia i księżnej Sussex nie ulega zmianie. Formy tytularne Jego i Jej Królewska Wysokość nadal są zawieszone i nie są używane. Działalność charytatywna księcia i księżnej jest ich prywatną sprawą i prowadzona jest przez nich w charakterze osób prywatnych. Krótko mówiąc, ich pozycję można porównać do sytuacji prywatnych obywateli prowadzących działalność komercyjną i charytatywną" - czytamy w liście.

26 sierpnia para wróciła wraz z dziećmi do Zjednoczonego Królestwa.

Musil: Wielka Brytania została postawiona pod ścianą

- Jednym z powodów tego, że oni zdecydowali się powrócić do Wielkiej Brytanii może być to, że "amerykański sen" się nie powiódł. Miały być wielkie pieniądze, wielkie kontrakty, a po sześciu latach mieszkania po drugiej stronie oceanu okazuje się, że nic z tego nie wyszło, a te różne przedsięwzięcia biznesowe okazały się mniejszą lub większą klapą - oceniła w "Tak jest" w TVN24 dr Aleksandra Musil, tłumaczka przysięgła i znawczyni Wielkiej Brytanii.

Księżna Meghan i książę Harry w Sydney Źródło zdjęcia: PAP/EPA/DEAN LEWINS

Musil stwierdziła, że kwestia finansów jest znacząca. - Jest ściśle powiązana z kwestią bezpieczeństwa. Bo dopóki książęca para była po drugiej stronie oceanu to finansowali ochronę z własnej kieszeni i na pewno to były niebagatelne pieniądze. W momencie kiedy stanęli na brytyjskiej ziemi, to pojawił się gigantyczny problem - dodała.

- Rodzina królewska, rząd Wielkiej Brytanii i społeczeństwo w pewnym sensie zostało postawione pod ścianą w kwestii bezpieczeństwa, bo trudno przyjąć argumentację, mimo zapewnień króla, że to nie są członkowie rodziny królewskiej - oceniła.

Wskazała, że bez względu na wszystko Harry jest synem króla. - Jest to osoba, która jest publicznie znana i kwestie zagrożenia życia czy bezpieczeństwa księcia Harry'ego i jego rodziny to nie są kwestie wyssane z palca - podkreśliła.

Musil: Wielka Brytania została postawiona pod ścianą Źródło: TVN24

Stawiski: pobyt Harry'ego i Meghan za oceanem "nie zaiskrzył"

Jacek Stawiski, redaktor naczelny "Tygodnika Powszechnego" ocenił, że to dobrze, że ujawniono list króla Karola. - Życie medialne pędzi tak szybko, że może nie wszyscy pamiętają, w jakim charakterze Harry i Meghan przybyli do Zjednoczonego Królestwa po pobycie w Stanach Zjednoczonych - podkreślił.

Przyznał, że para jest niezwykle rozpoznawalna. - Harry jest także organizatorem bardzo ważnych dla tradycji brytyjskiej spotkania sportowego weteranów wojen. Wielka Brytania bardzo troskliwie podchodzi do weteranów wojen, więc to nie jest osoba prywatna i potwierdzenie, jaki jest status decyzją głowy Zjednoczonego Królestwa i innych państw, jak Kanada, Australia czy Nowa Zelandia, przywraca pewien porządek rzeczy - ocenił.

Jacek Stawiski stwierdził, że "oprócz prawdopodobnej klapy biznesowej" może być tak, że "powrót z Ameryki, która wydaje się być może mniej zainteresowana, pochłonięta własnymi sprawami, może ta obecność pary nie wzbudzała takiego zainteresowania w Ameryce Północnej, szczególnie w USA, które szczycą się, że są republiką od 250 lat".

Stawiski: pobyt Harry'ego i Meghan za oceanem "nie zaiskrzył" Źródło: TVN24