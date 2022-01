Sprawa wystawiania fałszywych certyfikatów covidowych. Ksiądz wśród tymczasowo aresztowanych

czytaj dalej

Współpraca Kościoła w Polsce z Państwową Komisją do spraw pedofilii może dotyczyć badań statystycznych i ochrony dzieci i młodzieży przed wykorzystaniem seksualnym - wskazał delegat episkopatu Polski do spraw ochrony dzieci i młodzieży arcybiskup Wojciech Polak w piśmie do szefa komisji profesora Błażeja Kmieciaka.