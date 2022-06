Ksiądz Tomas Halik: potrzebna jest radykalna zmiana w Kościele

- Prorocy są od tego, by mówić rzeczy może nie przyjmowane od razu, ale bardzo ważne dla przyszłości. Uważam, że osoby w rodzaju księdza Bonieckiego, Tischnera i wielu ludzi o otwartych umysłach, to są prorocy i znak obecności Boga - dodał.

Ksiądz Tomas Halik: otwiera się nowy rozdział w historii Kościoła

- Ciemność. Bóg zdaje się odległy i milczący, ale gdy przetrwamy te ciemne noce w naszym życiu, historii świata i Kościoła, a było ich wiele, możemy doświadczyć zmartwychwstania i to nie jest zwykły powrót do tego, co było. To przemiana. Uważam, że otwiera się nowy rozdział w historii Kościoła - zwrócił uwagę. - Potrzebujemy proroków o głębokiej wierze oraz otwartych sercach i umysłach - podsumował.