Ksiądz Isakowicz-Zaleski pozwany za tekst o sprawie molestowanego 13-latka

Ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski został pozwany przez kanclerza kurii w Tarnowie. Pozew dotyczy opublikowanego w sierpniu tekstu opisującego sprawę 13-latka, który miał być molestowany przez księdza Stanisława P. z diecezji tarnowskiej. Z treści wynika, że biskup Wiktor Skworc mógł tuszować sprawę.

Kanclerz kurii tarnowskiej Robert Kantor, delegat biskupa tarnowskiego, pozwał ks. Isakowicza-Zaleskiego za tekst, z którego wynika, że biskup Wiktor Skworc mógł zatuszować sprawę molestowanego w latach 80. 13-latka. Skworc był wówczas biskupem tarnowskim (dziś to metropolita i arcybiskup katowicki). "Do sądu kanclerz pozywa nie sprawcę, ale tego, co to opisał" - napisał w mediach społecznościowych ks. Isakowicz-Zaleski.