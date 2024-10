Miliony "na urojony projekt". "Za te pieniądze można było zrobić wiele dobrego"

czytaj dalej

To będą pierwsze w historii mistrzostwa świata w amp futbolu kobiet i Polki wezmą w nich udział. Lada dzień wyruszają do Kolumbii i to z Kolumbijkami rozegrają mecz otwarcia. Dalej w grupie są też mocne Kamerun i Brazylia, więc trzeba będzie ostro walczyć. Ale to akurat dla nich codzienność.