Ksiądz Isakowicz-Zaleski odpowiada na oświadczenie kardynała Dziwisza

Ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski przytoczył treść listu, jaki miał w kwietniu 2012 roku skierować do kardynała Stanisława Dziwisza. Dzień wcześniej kardynał odniósł się do sprawy Janusza Szymika - ofiary księdza Jana Wodniaka, który wykorzystywał go seksualnie przez pięć lat. Twierdził, że żadnej korespondencji w tej sprawie nie otrzymał.

Wobec braku działań przekazał sprawę księdzu Tadeuszowi Isakowiczowi-Zaleskiemu, prezesowi Fundacji Brata Alberta, który 21 kwietnia 2012 roku pojechał do kurii w Krakowie (diecezja bielsko-żywiecka to część archidiecezji krakowskiej). Tam wręczyć miał do rąk własnych kardynałowi Stanisławowi Dziwiszowi list, w którym miała znajdować się dokładnie opisana sprawa Szymika oraz jego dane kontaktowe. Ksiądz Isakowicz-Zaleski zapewnia, że hierarcha dowiedział się również o wcześniejszych zaniechaniach biskupa Rakoczego, a mimo to nie skontaktował się nigdy z pokrzywdzonym.