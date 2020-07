"Sojusz ołtarza z tronem w pełnej krasie". Ksiądz Isakowicz-Zaleski nie został powołany do komisji do spraw pedofilii

W środę Sejm powołał członków do państwowej komisji do spraw pedofilii. Jednym z kandydatów był ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski, który jednak nie został wybrany. "Dla władz niezależna i sprawnie działająca komisja państwowa ds. pedofilii to śmiertelne zagrożenie" - skomentował tę decyzję duchowny.

"Zamiatanie pod dywan doprowadzone do perfekcji"

"Sojusz ołtarza z tronem w pełnej krasie. Nie miałem złudzeń, co do wyniku głosowania, bo wierchuszka Prawa i Sprawiedliwości musiała odwdzięczyć się władzom polskiego Kościoła za ustawiczne poparcie polityczne" - napisał.

Ocenił, że "dla władz niezależna i sprawnie działająca komisja państwowa ds. pedofilii to śmiertelne zagrożenie". "Będzie tak jak w sprawie molestowań kleryków przez abp. Juliusza Paetza w Archidiecezji Poznańskiej czy lustracji w Archidiecezji Krakowskiej - czyli 'zamiatanie pod dywan' doprowadzone do perfekcji" - dodał.

"Jeżeli mnie coś dziwi, to fakt, że znaczna część posłów PiS głosowała razem z posłami PO i Lewicy. Z tego wynika, że tzw. 'wojna kulturowa' to kolejna ściema dla zamydlenia oczu maluczkim. Ale do czasu. Mane, tekel, fares (policzone, zważone, podzielone - red.)" - napisał ksiądz we wpisie. Podziękował też 96 posłom z różnych ugrupowań za poparcie. "Bardzo to cenię" - zaznaczył.