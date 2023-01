Prymas Polski o sprawie księdza Dymera: zawstydzające jest, że pokrzywdzeni długo musieli czekać na prawdę

Prymas Polski arcybiskup Wojciech Polak wydał w czwartek oświadczenie w sprawie księdza Andrzeja Dymera, który molestował seksualnie nieletnich. Jak oświadczył, "smutne i zawstydzające jest to, że pokrzywdzeni tak długo musieli czekać na prawdę". Dodał, że "podważa to wiarygodność zapewnień, że jako Kościół na pierwszym miejscu stawiamy dobro ofiar".

Informacja - jak podał portal - została wysłana listem do adwokata Krasuckiego przez kanclerza Kurii Metropolitalnej Gdańskiej księdza Rafała Dettlaffa. Apelację prowadził bowiem Gdański Trybunał Metropolitalny. List jest odpowiedzią na interpelację Krasuckiego, który - jako osoba pokrzywdzona - domagał się upublicznienia wyroku wydanego 12 lutego 2021 roku.

Z listu kanclerza Kurii Metropolitalnej w Gdańsku do adwokata o. Krasuckiego wynika, że "sąd apelacyjny potwierdził ustalenia sądu I instancji, a oskarżony ks. Andrzej Dymer został uznany winnym zarzucanych mu czynów ".

Prymas Polski: zawstydzające jest, że pokrzywdzeni długo musieli czekać na prawdę

Do publikacji "Więzi" odniósł się w czwartek w komunikacie opublikowanym na stronie biura delegata KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży arcybiskup Wojciech Polak. "Dobrze, że o. Tarsycjusz Krasucki OFM otrzymał z Dykasterii Nauki Wiary – przekazaną przez Kurię Metropolitalną w Gdańsku – informację o wyniku kościelnego postępowania, które uznało oskarżonego ks. Andrzeja Dymera winnym zarzucanych mu przestępczych czynów. Jestem przekonany, że ta wiadomość – choć tak spóźniona – jest ogromnie ważna nie tylko dla o. Tarsycjusza, ale także dla innych osób skrzywdzonych przez ks. Dymera" – napisał prymas Polski.

Zdaniem delegata KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży to, że pokrzywdzeni tak długo musieli czekać na prawdę jest "smutne i zawstydzające". "Podważa to wiarygodność zapewnień, że jako Kościół na pierwszym miejscu stawiamy dobro ofiar" – ocenił.

Abp Polak zastrzegł, że zgoda Stolicy Apostolskiej, by przekazać częściową informację o wyroku jest jasnym znakiem, że śmierć sprawcy, choć zamyka karne postępowanie kanoniczne, nie kończy sprawy.

"Żyją pokrzywdzeni mierzący się z bolesnymi skutkami jego przestępstw. Ze strony Kościoła musimy zrobić wszystko, by im pomóc" – napisał.

Wiedzieli, ale zataili

Od połowy lat 90. ubiegłego wieku szczecińscy biskupi mieli wiedzieć o tym, że ksiądz Andrzej Dymer miał wykorzystywać seksualnie nieletnich. Dowodów na to nie brakowało. Śledztwo wszczęto jednak dopiero po publikacji dziennikarzy "Gazety Wyborczej" w 2008 roku.

Ojciec Tarsycjusz: objął mnie i wciągnął do łóżka

W 1991 roku ksiądz Andrzej Dymer założył Ognisko św. Brata Alberta, ośrodek resocjalizacyjny dla młodzieży. Rok później do ogniska, jako wychowanek, trafił Sebastian Krasucki, obecnie franciszkanin ojciec Tarsycjusz. Opowiadał, że już pierwszego dnia ksiądz Dymer kazał mu się rozebrać, by "stwierdzić stan higieny". Dymer miał też oglądać młodych chłopców w łaźni.

- Któregoś dnia zostałem wezwany wieczorem na rozmowę. Do jego pokoju na górze. Ksiądz był już w piżamie. Kazał usiąść mi na łóżko, objął mnie i wciągnął do tego łóżka. Był mocno podniecony, sięgał do mojego rozporka, dobierał się, chwytał za genitalia. Moją rękę kierował na swoje. Ja byłem sparaliżowany, nie wiedziałem, jak reagować - opowiadał w rozmowie z reporterem TVN24 Tarsycjusz Krasucki.