Sprawa księdza Dymera i pytania o rolę biskupów. "Ostateczne decyzje muszą zapaść w Rzymie"

Samo słowo "przepraszam" nie rozwiąże wszystkiego, ale powinno paść ze strony tych, którzy dopuścili się zaniedbań w wyjaśnianiu sprawy księdza Andrzeja Dymera - mówił w TVN24 ksiądz Piotr Studnicki z biura delegata episkopatu do spraw ochrony dzieci i młodzieży. Zaznaczył, że "prymas nie ma żadnych kompetencji, by prowadzić postępowania wobec innych biskupów", a "ostateczne decyzje" w sprawie ewentualnych postępowań wobec hierarchów muszą zapaść w Watykanie.

We wtorek ksiądz Andrzej Dymer zmarł po długiej chorobie.

"Wytyczne dają możliwość wyjaśnienia sprawy zmarłego duchownego, jeśli wymaga tego dobro Kościoła"

Reporterka TVN24 rozmawiała we wtorek o sprawie Dymera z księdzem Piotrem Studnickim, kierownikiem biura delegata Konferencji Episkopatu Polski do spraw ochrony dzieci i młodzieży.

W tym przypadku - jak dodał - "dobro Kościoła to dobro pokrzywdzonych". - Te osoby, które zostały skrzywdzone i cierpiały przez wiele lat nie doświadczając sprawiedliwości, mają prawo tego [wyjaśnienia sprawy - przyp. red.] oczekiwać - podkreślił.

"Ostateczne decyzje muszą zapaść w Rzymie"

Ksiądz Studnicki tłumaczył, że osądzenie sprawy ewentualnych zaniedbań biskupów w sprawie wyjaśnienia działań księdza Dymera "jest wyłączną kompetencją Stolicy Apostolskiej". - Prymas nie ma żadnych kompetencji, by prowadzić postępowania wobec innych biskupów. Także episkopat sam w sobie nie jest sądem - podkreślał w rozmowie z reporterką TVN24.

- Wiemy, że toczy się postępowanie wobec emerytowanego arcybiskupa Głódzia [byłego metropolity gdańskiego Sławoja Leszka Głódzia - przyp. red.]. Zostało złożone też zawiadomienie w sprawie ewentualnych zaniedbań biskupa [Andrzeja - przyp.] Dzięgi. Ale to się toczy na zlecenie Stolicy Apostolskiej. Ostateczne decyzje muszą zapaść w Rzymie - mówił.

Odnosząc się do wpływu prymasa Polski na tok tych spraw, zapewniał, że "ze strony arcybiskupa Wojciecha Polaka jest gotowość do niesienia pomocy, ale w takim zakresie, jak jest to możliwe".