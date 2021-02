"Postępowanie kanoniczne wobec księdza Dymera zostało zamknięte". Jest odpowiedź kurii

12 lutego miała miejsce sesja wyrokowa. Treść i uzasadnienie wyroku zostaną w ciągu 14 dni przesłane do Kongregacji Nauki Wiary i do archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej - poinformował TVN24 rzecznik archidiecezji gdańskiej ksiądz Maciej Kwiecień. Odniósł się do sprawy duchownego Andrzeja Dymera.